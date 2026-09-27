ববিতে শুরু হলো আন্তবিভাগ ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে ‘আন্তঃবিভাগ ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২৬’। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মামুন অর রশিদ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, ‘শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীম। সীমিত সক্ষমতার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার পরিবেশ বজায় রাখা হবে এবং ভবিষ্যতে এর পরিধি আরও বাড়ানো হবে।’
উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে আধুনিক জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়ামসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের জীবনে শৃঙ্খলা ও সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা অফিসের পরিচালক মো. সিরাজিস সাদিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুল আলিম বছির।
আরও বক্তব্য দেন সহকারী প্রক্টর ড. গাজী মো. সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী প্রক্টর মোহাম্মদ সাকিবুল হাসানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
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