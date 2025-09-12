ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে: বরিশাল জেলা ছাত্রশিবির সেক্রেটারি

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেছেন, তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর আবার হামলা হলে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ কর্নারে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।
ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উপজেলা ও মুলাদী সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিলটি মুলাদী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ থেকে শুরু করে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ কর্নারে সমাবেশ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ ইসলাম সৌরভ।
সমাবেশে জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রদল হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১০ জনকে আহত করেছে। তারা আবার হামলার হুমকি দিচ্ছে। নির্যাতন করে ছাত্রশিবিরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলারের মধ্যেও ছাত্রশিবির টিকেছিল। আবার যদি ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়, তবে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে।
এ সময় আরও বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. আকবর হোসেন, বায়তুল মাল সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন, উপজেলা ছাত্রশিবিরের বায়তুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইসলাম জিহাদ, পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি আহনাফ রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।
বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেছেন, তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর আবার হামলা হলে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ কর্নারে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।
ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উপজেলা ও মুলাদী সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিলটি মুলাদী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ থেকে শুরু করে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ কর্নারে সমাবেশ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ ইসলাম সৌরভ।
সমাবেশে জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রদল হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১০ জনকে আহত করেছে। তারা আবার হামলার হুমকি দিচ্ছে। নির্যাতন করে ছাত্রশিবিরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলারের মধ্যেও ছাত্রশিবির টিকেছিল। আবার যদি ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়, তবে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে।
এ সময় আরও বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. আকবর হোসেন, বায়তুল মাল সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন, উপজেলা ছাত্রশিবিরের বায়তুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইসলাম জিহাদ, পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি আহনাফ রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।
উপাচার্যের আশ্বাসে ৫২ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ৯ শিক্ষার্থী অনশন ভেঙেছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার শিক্ষার্থীদের শরবত খাইয়ে অনশন ভাঙান।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর মহিপুরে যৌথ অভিযানে একটি অবৈধ আর্টিসনাল ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রাতে আলিপুর-মহিপুর মৎস্য বন্দরসংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশ। আজ শুক্রবার নিজামপুর কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত২৮ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজারো মানুষ বর্ষার উন্মত্ত ঢেউ উপভোগ করতে সৈকতের জিরো পয়েন্ট থেকে দুই পাশে ভিড় জমান। আগত পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে...৩০ মিনিট আগে
নাজিরপুরে জাতীয় পার্টির (জাপা) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রায় ৫০ নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলা জামায়াতের প্রতিনিধি সমাবেশে সহযোগী ফরম পূরণ করে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।১ ঘণ্টা আগে