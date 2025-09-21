Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশালে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জনই পাথরঘাটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনই বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার। আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

একই সময়ে বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ১৬৫ জন ভর্তি ছিল। দুপুরে বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলো পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া গ্রামের মহিমা (২৬), বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার আমরাতলা গ্রামের হাসান (২৫) ও কাকচিরা গ্রামের সিদ্দিক মোল্লা (৪৫)। তাদের মধ্যে মাহিম বরিশাল শের-ই বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে এবং হাসান ও সিদ্দিক মারা যায় পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। আগের দিন পাথরঘাটায় ডেঙ্গুতে ৪ জন মারা যায়।

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি হয় ১৩ জন। এ ছাড়া বরিশাল জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় ৩৯ জন, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮, পটুয়াখালী জেলার অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে ১৪, ভোলায় ১০, পিরোজপুরে ৪, বরগুনায় ৬৭ ও ঝালকাঠিতে ১০ জন ভর্তি হয়।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিভাগের দুই মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ হাজার ৪৭৫ রোগী ভর্তি হয়।

বিষয়:

চিকিৎসামৃত্যুডেঙ্গুবরিশাল বিভাগজেলার খবরস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

বরিশালে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জনই পাথরঘাটার

বরিশালে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জনই পাথরঘাটার

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

বাকৃবিতে ১৩ ভেড়া চুরি: ৪ দিনেও উদ্ধার হয়নি, বন্ধ গবেষণা

বাকৃবিতে ১৩ ভেড়া চুরি: ৪ দিনেও উদ্ধার হয়নি, বন্ধ গবেষণা

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!

যমুনা অয়েলের সিবিএ নেতা কারাগারে থেকেও কর্মস্থলে হাজির!