বরিশালে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জনই পাথরঘাটার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনই বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার। আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
একই সময়ে বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ১৬৫ জন ভর্তি ছিল। দুপুরে বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলো পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া গ্রামের মহিমা (২৬), বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার আমরাতলা গ্রামের হাসান (২৫) ও কাকচিরা গ্রামের সিদ্দিক মোল্লা (৪৫)। তাদের মধ্যে মাহিম বরিশাল শের-ই বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে এবং হাসান ও সিদ্দিক মারা যায় পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। আগের দিন পাথরঘাটায় ডেঙ্গুতে ৪ জন মারা যায়।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি হয় ১৩ জন। এ ছাড়া বরিশাল জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয় ৩৯ জন, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮, পটুয়াখালী জেলার অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে ১৪, ভোলায় ১০, পিরোজপুরে ৪, বরগুনায় ৬৭ ও ঝালকাঠিতে ১০ জন ভর্তি হয়।
চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিভাগের দুই মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ হাজার ৪৭৫ রোগী ভর্তি হয়।
