বরিশালে টয়লেটের ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের লাশ উদ্ধার

বরিশালের হিজলা উপজেলায় বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত টয়লেটের ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম মনির হোসেন রাঢ়ী (২২)।
আজ সোমবার (১৬ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে ধুলখোলা ইউনিয়নের পশ্চিম পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের টয়লেটের ট্যাংকের মধ্য থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
গতকাল রোববার মধ্যরাতে তিনি হত্যার শিকার হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি ধুলখোলা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুলতান রাঢ়ীর ছেলে।
ধুলখোলা বাজারের ব্যবসায়ী ফারুক হোসেন জানান, বাজারের পাশেই মনির রাঢ়ীর বাড়ি। গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মনির তাঁর দোকান থেকে সিগারেট কিনেছেন। সকালে পরিত্যক্ত ট্যাংকের মধ্য থেকে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।
এ ব্যাপারে হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে মনিরকে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহের শরীরে হাতুড়িপেটা ও গলায় ফাঁসের চিহ্ন দেখা গেছে। হত্যাকারী শনাক্তে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
স্ত্রী কবিতা আক্তার, ১৬ মাস বয়সী মেয়ে নওশীন নাঈম নুসাইবা ও মা ফাতেমা বেগমকে নিয়ে নাঈমের সুখের সংসার। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করায় নিজ বাড়িতে ঠাঁই না হওয়ায় মোংলার কুমারখালি গ্রামের শিকারি মোড় এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন নাঈম। গত বুধবার বাড়ি থেকে গাড়ি চালানোর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় স্ত্রী ও মেয়েকে...৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে এক নারীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ইউএনও দাবি করেছেন, ভিডিওটি তাঁর সম্মানহানির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে ৫ হাজার টাকা করে পেলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) ৭২৮ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। কেসিসি প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু আজ সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেলে নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে কেসিসি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাঝে এই অনুদান বিতরণ করেন।৩১ মিনিট আগে
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান ও ব্লক রেইড পরিচালনা করে মোট ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল রোববার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি ও থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।৪৪ মিনিট আগে