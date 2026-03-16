Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে টয়লেটের ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৩৪
প্রতীকী ছবি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত টয়লেটের ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম মনির হোসেন রাঢ়ী (২২)।

আজ সোমবার (১৬ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে ধুলখোলা ইউনিয়নের পশ্চিম পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের টয়লেটের ট্যাংকের মধ্য থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রোববার মধ্যরাতে তিনি হত্যার শিকার হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি ধুলখোলা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুলতান রাঢ়ীর ছেলে।

ধুলখোলা বাজারের ব্যবসায়ী ফারুক হোসেন জানান, বাজারের পাশেই মনির রাঢ়ীর বাড়ি। গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মনির তাঁর দোকান থেকে সিগারেট কিনেছেন। সকালে পরিত্যক্ত ট্যাংকের মধ্য থেকে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে মনিরকে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহের শরীরে হাতুড়িপেটা ও গলায় ফাঁসের চিহ্ন দেখা গেছে। হত্যাকারী শনাক্তে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাহিজলাবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

