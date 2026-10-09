ভালো কাজের পাশে যুবকদের চাই: বরিশালের ডিআইজি

বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. জুলফিকার আলী হায়দার বলেছেন, ফুটবলের অসাধারণ নৈপুণ্যে আমরা উদ্বেলিত হয়েছি। ফিরে গিয়েছি শৈশবে। এ রকম ভালো কাজের পাশে যুবকদের চাই।
আজ শুক্রবার বিকেলে বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া তোফায়েল আহমদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনসার মোল্লা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
রেঞ্জ ডিআইজি জুলফিকার বলেন, দুর্গাপূজা আসছে। এ উৎসবে সম্প্রীতির বন্ধন বজায় রাখতে হবে। তিনি মা ইলিশ সংরক্ষণে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা সকলকে মেনে চলার প্রতি আহ্বান জানান।
টুর্নামেন্টের বিশেষ অতিথি বিএম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী জাবের আহমেদ বলেন, আমার শৈশবের মাঠ এভাবেই ফিরে আসুক। খেলাধুলায় ফিরে আসুক যুবশ্রেণি।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. সোবাহান তালুকদারের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ফরিদা সুলতানা, টুর্নামেন্টের আয়োজক মামুন খন্দকার ও স্বজল তালুকদারসহ অনেকে।
টুর্নামেন্টে সিআর সেভেন ৩-১ গোলে বন্ধুমহল একাদশকে হারিয়ে বিজয় লাভ করে। পরে অতিথিরা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
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