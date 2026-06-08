Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে ডিআইজি কার্যালয় থেকে এক জোড়া ‘কালনাগিনী’ সাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ডিআইজি কার্যালয় থেকে এক জোড়া ‘কালনাগিনী’ সাপ উদ্ধার
উদ্ধার করা সাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয় থেকে এক জোড়া কালনাগিনী সাপ উদ্ধার করেছে এনিমেল লাভার্স অব পটুয়াখালীর সদস্যরা।

রোববার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টার অভিযান চালিয়ে ডিআইজির কক্ষের দেয়াল ভেঙে সাপ দুটি উদ্ধার করা হয়। পরে সাপ দুটিকে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছে এনিমেল লাভার্সের সদস্যরা।

সংগঠনটির পরিচালক আসাদুল্লাহ হাসান মুসা বলেন, তারা খবর পান রোববার বিকেলে নগরীর কাশিপুর এলাকায় ডিআইজি কার্যালয়ে ডিআইজির রুমে তিনটি সাপ প্রবেশ করেছে। খবর পেয়ে বিকেল ৪টার দিকে সেখানে সাপ উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

পরিচালক আরও বলেন, সাপ উদ্ধার করার জন্য প্রথমে ডিআইজির রুমের ছাদের পার্টিশন ভাঙতে হয়েছে। সেখানে সাপ না পেয়ে ওপর দিক থেকে দেয়াল ভাঙতে হয়। পরে দেয়ালের ফাঁকে থাকা একজোড়া মৃদু বিষধর কালনাগিনী সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পর সাপ দুটি বন বিভাগের বরিশাল সদর রেঞ্জে হস্তান্তর করেছেন।

সামাজিক বন বিভাগ বরিশাল সদর রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা আরিফ রহমান বলেন, এনিমেল লাভার্স অব কুয়াকাটার সদস্যরা সাপ দুটি উদ্ধার করেছে। বর্তমানে দুটি সাপ বন বিভাগের হেফাজতে রয়েছে। দুটি সাপই নিরাপদে অবমুক্ত করা হবে।

বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কার্যালয়ের চারপাশে ঝোপঝাড়। হয়তো সেখান থেকেই সাপ দুটি কার্যালয়ে প্রবেশ করেছে। তবে উদ্ধারকারীরা সাপ দুটি নিরাপদে অবমুক্ত করবেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীডিআইজিবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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