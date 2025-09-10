বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পেল পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পেলেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও আচার্যের অনুমোদনক্রমে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ (সংশোধিত)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী ববি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে (অন্তর্বর্তীকালীন) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (উপাচার্য) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ শাখার উপপরিচালক ফয়সাল মাহমুদ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, টানা ২৯ দিনের আন্দোলনের মুখে গত ১৩ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় সরকার। পাশাপাশি প্রোভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদকেও একই সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়।
একই দিন গত ১৩ মে অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম।
