Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পেল পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। ছবি: সংগৃহীত
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পেলেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গে‌ছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়ে‌ছে, রাষ্ট্রপতি ও আচার্যের অনুমোদনক্রমে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ (সংশোধিত)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী ব‌বি উপাচার্য অধ‌্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে (অন্তর্বর্তীকালীন) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (উপাচার্য) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো।

বিশ্ব‌বিদ‌্যাল‌য়ের জনসং‌যোগ শাখার উপপ‌রিচালক ফয়সাল মাহমুদ এক বিজ্ঞ‌প্তি‌তে এ তথ‌্য জা‌নি‌য়ে‌ছেন।

প্রসঙ্গত, টানা ২৯ দিনের আন্দোলনের মুখে গত ১৩ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় সরকার। পাশাপাশি প্রোভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদকেও একই সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়।

একই দিন গত ১৩ মে অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম।

বিষয়:

বরিশাল জেলানিয়োগবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরপ্রজ্ঞাপনউপাচার্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

কাঁচপুরে ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

কাঁচপুরে ৫ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পেল পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পেল পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য

চট্টগ্রামে শিবিরের ২ নেতাকে মারধরের অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামে শিবিরের ২ নেতাকে মারধরের অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

রাকসু নির্বাচন: প্রাথমিক তালিকায় ভিপিসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল

রাকসু নির্বাচন: প্রাথমিক তালিকায় ভিপিসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল