বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংবিরোধী মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) র‍্যাগিং ও বুলিংবিরোধী মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। সোচ্চার টর্চার ওয়াচ ডট বাংলাদেশ ববি শাখার উদ্যোগে আজ রোববার এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধন পূর্ব সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘আমরা নিরাপদ ক্যাম্পাস চাই। যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে লেখাপাড়া করবে। আমাদের আহ্বান ভালো ছাত্র হওয়ার আগে ভালো মানুষ হতে হবে। তাহলেই ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং ও বুলিং হবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শেষ বর্ষে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে।

সোচ্চার টর্চার ওয়াচ ডট বাংলাদেশের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রেসিডেন্ট মুকুল আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ববি শিক্ষার্থী হাফেজ জাহিদ হাসান, তামিম ইকবাল রাজু, ফোরকান আলী ও মো. মুসা প্রমুখ।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মুকুল আহমেদ বলেন, ‘আমি নিজেও এ ক্যাম্পাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছি।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়বরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

