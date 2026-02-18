বরিশালের সাবেক এমপি জেবুন্নেছাসহ তিন আওয়ামী লীগ নেতার জামিন

বরিশাল সদর আসনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা আফরোজ জামিন পেয়েছেন। একই সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন এবং মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হক খান মামুনও জামিন পেয়েছেন।
মঙ্গলবার দুপুরে বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন।
বরিশাল সদর থানার সরকারি নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) মো. হুমায়ুন কবির জানান, আদালত জেবুন্নেছা আফরোজসহ তিনজনের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৭ মে ঢাকার বাসা থেকে সাবেক এমপি জেবুন্নেছা আফরোজকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাঁকে বরিশালের অন্তত ছয়টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
মেরিন ড্রাইভ সড়ক-সংলগ্ন সমুদ্রসৈকতে এক তরুণ ও এক তরুণীর মরদেহ ভেসে আসার খবর পেয়ে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সালামকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় খুললেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার ভোরে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী মিছিল নিয়ে এসে কার্যালয়ের তালা খুলে দেন। তালা খোলার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে দলীয় স্লোগানও দেন তাঁরা। পরে মূল ফটকে একটি ব্যানার টানিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।১ ঘণ্টা আগে
প্রায় দেড় বছর আগে উজ্জ্বল বাসাটি ভাড়া নেন। তিনি একাই সেখানে বসবাস করতেন। মাঝেমধ্যে তাঁর ট্রাকের হেলপাররা আসা-যাওয়া করতেন। চলতি মাসের ১০ তারিখে সর্বশেষ বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁর কথা হয় এবং তিনি ৩ হাজার টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন।২ ঘণ্টা আগে
দুদকের এজাহারে বলা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন বাংলাদেশ-তাইওয়ান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ৬২টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে চীন থেকে ২২ হাজার ৯৪৩ টন আনফিনিশড টাইলস (কাঁচামাল) আমদানি করে।৩ ঘণ্টা আগে