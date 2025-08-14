বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ ৩ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্যাম্পাসের আয়তন বাড়ানো ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
দাবি পূরণে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, কীর্তনখোলা নদীর তীরে ১৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। বর্তমানে ২৫টি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় ৭৫টি শ্রেণিকক্ষের বিপরীতে রয়েছে মাত্র ৩৬টি। ফলে প্রায়ই খোলা মাঠে পাঠদান করতে হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে এবং সেশনজট আরও প্রকট করে তুলছে।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক, আবাসন, পরিবহন ও গ্রন্থাগারে বইয়ের তীব্র সংকটে তাঁদের শিক্ষাজীবন দিন দিন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। একটিমাত্র ভবনে একসঙ্গে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ল্যাব ও দপ্তর-সংকটে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা জানান, ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একটি খেলার মাঠ থাকলেও নেই কোনো সুইমিং পুল কিংবা জিমনেশিয়াম, যা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ক্রীড়া অবকাঠামোর অংশ হওয়া উচিত।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী আবু বক্কর বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন, তার সবকিছু থেকে আমরা বঞ্চিত। আমরা এই বৈষম্যের অবসান চাই এবং আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে হবে।’
শিক্ষার্থী অমিয় মণ্ডল বলেন, ববিতে নবাগত শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন থেকে নিরাপদে বাসে চলাচল, স্বচ্ছন্দে ক্লাস করা ও আবাসিক হলে থাকার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পরও সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না।
এসব দাবিতে এর আগে গত ২৯ জুলাই মানববন্ধন শেষে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হয়। সেখানে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী স্বাক্ষর দিয়ে তিন দফা দাবির প্রতি একমত প্রকাশ করেন।
