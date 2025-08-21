শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: শেবাচিম হাসপাতালের ৪১ কর্মচারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

বরিশাল প্রতিনিধি
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে নাম উল্লেখ করা ৪২ জনের মধ্যে ৪১ জন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী। অপরজন হাসপাতাল এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মচারী।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী মো. শফিকুল্লাহ গতকাল বুধবার গভীর রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে শেবাচিম হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা গণ-অনশন শুরু করেছিলেন। ১১ আগস্ট অভিযুক্ত কর্মচারীরা লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। অসুস্থতা ও আতঙ্কের কারণে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতে পারেননি।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হাসপাতালের কর্মচারী, তাই বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হবে।
নাম উল্লেখ করা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ওয়ার্ড মাস্টার মশিউল আলম ফেরদৌস ও জুয়েল চন্দ্র শীল, অফিস সহকারী পরিতোষ সরকার, সৈয়দ মান্নানসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির আরও কয়েকজন কর্মচারী।
প্রসঙ্গত, গত ২৭ জুলাই থেকে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলন চলছে। ১৩ আগস্ট নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা–কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধকালে পরিবহনশ্রমিকেরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন। এর পরদিন শেবাচিম হাসপাতাল চত্বরে গণ-অনশন শুরু হওয়ার আগেই কর্মচারীরা আবার হামলা চালান।
গত সোমবার ফের বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় হাসপাতালের কর্মচারী বাহাদুর সিকদার বাদী হয়ে আন্দোলনের প্রধান সংগঠক মহিউদ্দিন রনি ও অজ্ঞাতনামা ৮০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
স্বাস্থ্য খাতে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে নাম উল্লেখ করা ৪২ জনের মধ্যে ৪১ জন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী। অপরজন হাসপাতাল এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মচারী।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী মো. শফিকুল্লাহ গতকাল বুধবার গভীর রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে শেবাচিম হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা গণ-অনশন শুরু করেছিলেন। ১১ আগস্ট অভিযুক্ত কর্মচারীরা লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। অসুস্থতা ও আতঙ্কের কারণে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতে পারেননি।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হাসপাতালের কর্মচারী, তাই বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হবে।
নাম উল্লেখ করা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ওয়ার্ড মাস্টার মশিউল আলম ফেরদৌস ও জুয়েল চন্দ্র শীল, অফিস সহকারী পরিতোষ সরকার, সৈয়দ মান্নানসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির আরও কয়েকজন কর্মচারী।
প্রসঙ্গত, গত ২৭ জুলাই থেকে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলন চলছে। ১৩ আগস্ট নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা–কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধকালে পরিবহনশ্রমিকেরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেন। এর পরদিন শেবাচিম হাসপাতাল চত্বরে গণ-অনশন শুরু হওয়ার আগেই কর্মচারীরা আবার হামলা চালান।
গত সোমবার ফের বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় হাসপাতালের কর্মচারী বাহাদুর সিকদার বাদী হয়ে আন্দোলনের প্রধান সংগঠক মহিউদ্দিন রনি ও অজ্ঞাতনামা ৮০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
পদ্মার তীব্র স্রোতে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে পাটুরিয়া ঘাটের ৪ নম্বর ফেরিঘাটটি পানিতে ডুবে অচল হয়ে পড়ে। আর সংস্কারকাজের জন্য বেলা দেড়টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয় ৩ নম্বর ঘাট। এতে পাঁচটি ঘাটের মধ্যে সচল রয়েছে মাত্র দুটি।৪ মিনিট আগে
যশোর-৩ ও ৬ সংসদীয় আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের পূর্বাংশের প্রবেশদ্বার বকচর থেকে শুরু হয়। মিছিলটি মণিহারের সামনে এসে শেষ হয়।৫ মিনিট আগে
মহড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনো উড়োজাহাজে বোমা বা বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়া গেলে যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এবং উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয়করণের প্রক্রিয়া অনুশীলন করা। বেবিচকের বিধি অনুযায়ী বিমানবন্দরে হাইজ্যাক, অগ্নিকাণ্ড, বোমা হামলাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা যাচাই ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য১১ মিনিট আগে
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত দুই রোগী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে এবং সকালে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁদের মৃত্যু হয়।১৬ মিনিট আগে