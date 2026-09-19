Ajker Patrika
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বরিশাল

জাতীয় কাবাডি তারকাদের নিয়ে হাডুডুর ফাইনাল, চ্যাম্পিয়ন দুই দল

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
জাতীয় কাবাডি তারকাদের নিয়ে হাডুডুর ফাইনাল, চ্যাম্পিয়ন দুই দল
মুলাদীতে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নির্ধারিত সময় শেষে ১-১ গোলে ড্র হলে দুই দলকেই যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ঘোষেরচর মুন্সীরহাট বাজারসংলগ্ন এতিমখানা মাঠে এ খেলার আয়োজন করে পূর্ব ঘোষেরচর মুন্সীরহাট যুব সমাজ।

ফাইনালে কালাম মৃধার ‘গামছা একাদশ’ ও খবির ব্যাপারীর ‘পূর্ব ঘোষেরচর একাদশ’ মুখোমুখি হয়। খেলায় জাতীয় কাবাডি দলের সাবেক অধিনায়ক তুহিন তরফদার, হায়না মামুন, বিমান ইকবাল, কামরুলসহ দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরা অংশ নেন।

নির্ধারিত সময় শেষে ১-১ গোলে সমতা থাকায় এবং দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের পর আয়োজক কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দুই দলকেই যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেন।

পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. হেমায়েত উদ্দীন খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আল আমিন খান, মুলাদী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুজ্জামান কেনান সরদার, পাতারচর লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এইচ এম রুবেল ও নাজিরপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম ইয়ামিন।

মুলাদীতে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুলাদীতে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

মো. জুয়েল হাওলাদারের সভাপতিত্বে এবং মো. শহীদ সরদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ক্রীড়ানুরাগী ও সমাজসেবকেরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা দুই দলের অধিনায়কের হাতে যৌথ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি ও এলইডি টিভি তুলে দেন।

হাডুডুর এ আয়োজন ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। খেলা শুরুর প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগেই মাঠ ও আশপাশের এলাকা দর্শকে পূর্ণ হয়ে যায়। উপচে পড়া ভিড়ে পুরো এলাকায় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

এলাকাবাসী বলেন, গ্রামবাংলার বিলুপ্তপ্রায় এই ঐতিহ্যবাহী খেলা ধরে রাখতে এবং তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত এমন আয়োজন করা প্রয়োজন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
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