মে ও জুন মাসকে ‘পরিচ্ছন্নতার মাস’ ঘোষণা বিসিসি প্রশাসকের

বরিশাল নগরীতে মে ও জুন মাসকে ‘পরিচ্ছন্নতার মাস’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। একটি আধুনিক ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি খাল, ড্রেনসহ নগরের সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার তাগিদও দিয়েছেন।
আজ শনিবার সকালে নগরীর নথুল্লাবাদসংলগ্ন জিয়া সড়ক এলাকায় খাল পরিষ্কার এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি এই নির্দেশ দেন।
বিসিসি প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন শনিবার বেলা ১১টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কাজের উদ্বোধন করেন।
এ সময় খালের পাশে দুটি নিমগাছ রোপণ করেন। জিয়া সড়ক এবং শেরেবাংলা সড়কের দুই পাশে ২০০ নিমগাছ রোপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিসিসি প্রশাসক শিরীন জনগণের উদ্দেশ্যে নগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যেহেতু বর্ষা আসছে, সেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। দুই মাস কঠিন সময় পার করতে ড্রেন ও খাল পরিচ্ছন্ন করছি। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরও তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়ে প্রশাসক বলেছেন, আপনারা ভালো করলে পুরস্কৃত হবেন।
২৫ বছরের জমানো সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে ১২০ ফুট দৈর্ঘ্যের কাঠের সেতু নির্মাণ করে প্রশংসায় ভাসছেন আব্দুল করিম নামের এক ব্যক্তি। কখনো ভ্যান চালিয়ে, দারোয়ানের চাকরি ও কুলির কাজ করে যা আয় হতো, তার কিছু অংশ জমিয়ে এই কাজ করেন তিনি। সেতু নির্মাণে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে স্থানীয় লোকজন।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে নাতির মৃত্যুর খবরে মারা গেছেন আফিয়া বেগম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা। গতকাল শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) রাতে উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের নুরপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মৃত আফিয়া বেগম ওই গ্রামের আরশাদ পাটওয়ারীর স্ত্রী। তাঁর নাতি একই গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে রিফাত হোসেন সিয়াম (১৯)।১ ঘণ্টা আগে
বর্ণাঢ্য আয়োজনে খুলনা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি এর আয়োজক। খুলনার ১৪৫তম জন্মদিনে এবারে ছিল ব্যতিক্রম আয়োজন। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ঢাকঢোল ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন...১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আব্দুল মালেক (৫৫) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমকান্দি গ্রামের একটি বাসা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত আব্দুল মালেক ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শাহপাড়া এলাকার মৃত একাব্বর হোসেনের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে