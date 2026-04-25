মে ও জুন মাসকে ‘পরিচ্ছন্নতার মাস’ ঘোষণা বিসিসি প্রশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মে ও জুন মাসকে ‘পরিচ্ছন্নতার মাস’ ঘোষণা বিসিসি প্রশাসকের

বরিশাল নগরীতে মে ও জুন মাসকে ‘পরিচ্ছন্নতার মাস’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। একটি আধুনিক ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি খাল, ড্রেনসহ নগরের সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার তাগিদও দিয়েছেন।

আজ শনিবার সকালে নগরীর নথুল্লাবাদসংলগ্ন জিয়া সড়ক এলাকায় খাল পরিষ্কার এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি এই নির্দেশ দেন।

বিসিসি প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন শনিবার বেলা ১১টায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় খালের পাশে দুটি নিমগাছ রোপণ করেন। জিয়া সড়ক এবং শেরেবাংলা সড়কের দুই পাশে ২০০ নিমগাছ রোপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিসিসি প্রশাসক শিরীন জনগণের উদ্দেশ্যে নগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যেহেতু বর্ষা আসছে, সেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। দুই মাস কঠিন সময় পার করতে ড্রেন ও খাল পরিচ্ছন্ন করছি। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেরও তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়ে প্রশাসক বলেছেন, আপনারা ভালো করলে পুরস্কৃত হবেন।

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূলে কাজ করতে হবে: মির্জা ফখরুল

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

হকারদের জন্য ৬টি মাঠে অস্থায়ী মার্কেট করা হবে: ডিএনসিসি প্রশাসক

এলাকার খবর
Loading...

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

২৫ বছরের জমানো টাকা দিয়ে সেতু নির্মাণ করে প্রশংসায় ভাসছেন আব্দুল করিম

২৫ বছরের জমানো টাকা দিয়ে সেতু নির্মাণ করে প্রশংসায় ভাসছেন আব্দুল করিম

নাতিকে মেরে ফেলার খবরে প্রাণ গেল নানির

নাতিকে মেরে ফেলার খবরে প্রাণ গেল নানির

বর্ণাঢ্য আয়োজনে খুলনা দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে খুলনা দিবস পালিত

মুন্সিগঞ্জে ভাড়া বাসা থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে ভাড়া বাসা থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার