তুলে নিয়ে যুবলীগ কর্মীকে নির্যাতন, বিএনপি নেতার দাবি—‘ধরতে বলেছিল পুলিশ’

বরিশালের হিজলায় তাহের ব্যাপারী (৩৫) নামের এক যুবলীগ কর্মীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হিজলা গৌরবদী ইউনিয়নের পিটকিরাতলা এলাকায় ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক তানভির তালুকদারের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে।
পরে তানভির তাঁর ফেসবুকে একটি ৫৯ সেকেন্ডের ভিডিও বার্তা প্রচার করে দাবি করেন, ‘প্রশাসনের পরামর্শেই’ তাহেরকে আটকে রাখা হয়েছে।
নির্যাতনের শিকার তাহের ব্যাপারী স্থানীয় যুবলীগ কর্মী এবং গৌরবদী ইউনিয়ন কৃষক লীগের প্রয়াত সভাপতি বেলায়েত হোসেন ব্যাপারীর ছেলে।
তাহের ব্যাপারী বলেন, ‘মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৭-৮টি মোটরসাইকেলে লোকজন নিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ চর দেবুয়ারে আসে তানভির তালুকদার। তারা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে পিটকিরাতলা এলাকার বিএনপি নেতার মার্কেটের পেছনের একটি কক্ষে আটকে রাখে। সেখানে তানভির, শাকিল ও শাহিন তালুকদার এক ঘণ্টা ধরে আমাকে মারধর করে।’
তাহের আরও জানান, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পারিবারিক ভোটের সমীকরণ বিবেচনায় স্থানীয় তিন ইউপি সদস্য প্রার্থী—জসিম ব্যাপারী, হুমায়ুন তালুকদার ও ধলু গাজী গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।
ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি ধলু গাজী বলেন, ‘তানভির দাবি করেছিল সে তাহেরের কাছে টাকা পায়। আমরা গিয়ে বলেছি, হিসাব করে টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমরা যখন পৌঁছাই, তখন সেখানে কিছু মানুষের মধ্যে তাহের বসা ছিল।’
এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওতে বিএনপি নেতা তানভির তালুকদারকে বলতে শোনা যায়, ‘সন্ত্রাসী তাহের ফেসবুকে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। আমি দেখতে চাই, তাকে ছাড়ানোর জন্য কারা কারা সুপারিশ করে এবং কারা কারা থানায় গিয়ে বসে থাকে। জনগণ তাকে আটকে রেখেছে। থানা-পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কালকে আমাকে বলা হয়েছে তাকে (তাহের) ধরতে। এ জন্য ধরে রাখছি।’
তবে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে তানভির বলেন, ‘তাহের একজন সন্ত্রাসী। সে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে ফেসবুকে নানা স্ট্যাটাস দেয়। থানা-পুলিশ বলেছিল ওকে আটকে ফোন করতে।’ তিনি বলেন, ‘আমি তাকে মার্কেটে নিয়ে আসার পর সাধারণ জনগণ তাকে আটকে রাখে, কোনো মারধরের ঘটনা ঘটেনি।’
এ ব্যাপারে হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান হোসেন বলেন, ‘বিএনপি নেতা তানভিরের মাথায় সমস্যা। কখন কী বলে ঠিক নাই।’ ওসি বলেন, ‘তানভির তো পাবলিক, পুলিশ অফিসার নন। সে কেন একজনকে ধরে আনবেন। পুলিশ কাউকে ধরে আনতে বলেনি।’
ওসি বলেন, তাহের ব্যাপারী নামে কাউকে আটকে রেখে মারধরের বিষয়ে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি।
আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৬ বছর বয়সী বড় ভাই বায়েজিদের সঙ্গে নদে গোসল করতে নামে শিশু জুনায়েদ। সে সময় ভৈরব নদে প্রবল স্রোত ছিল। জুনায়েদ সাঁতার না জানায় হঠাৎ স্রোতের টানে গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বড় ভাই বায়েজিদ চিৎকার শুরু করে। পরে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা ....১৬ মিনিট আগে
ধুনট থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৩ গ্রাম হেরোইনসহ মো. সোহাগ (২৮) ও মো. হান্নান মণ্ডল (২৬) নামের দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার গোসাইবাড়ী গুচ্ছগ্রাম ও পূর্ব গুয়াডহরী গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের গোসাইলডাঙ্গায় মাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার দায়ে সুমিত চৌধুরী ওরফে বিভুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।২১ মিনিট আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গুনভরি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মোজাম্মেল হকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন একদল শিক্ষার্থী। এ সময় সভাপতির বাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও দরজা-জানালার কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে।২৮ মিনিট আগে