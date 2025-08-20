Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

টিকটকে পরিচয়, নববধূকে নিয়ে পালানোর সময় আটক যুবক

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আটক রবিন সরদার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের মুলাদীতে নববধূকে নিয়ে পালানোর সময় এক যুবককে আটক করেছে এলাকাবাসী। গত মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার কায়েতমারা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক রবিন সরদার (২০) উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের চরআলিমাবাদ গ্রামের জামাল সরদারের ছেলে। তিনি সিলেটের সুনামগঞ্জে একটি বিরিয়ানির দোকানে চাকরি করেন।

গত ৩১ জুলাই টিকটকের মাধ্যমে চরকালেখান ইউনিয়নের কায়েতমারা গ্রামের কালাম ওরফে কালু হাওলাদারের মেয়ে তানজিলা আক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয় রবিনের। ওই মেয়ে মোবাইল ফোনে তাঁকে এলাকায় ডেকেছেন বলে দাবি করেন রবিন। তবে তানজিলা আক্তার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

কায়েতমারা এলাকার গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার) আব্দুল মালেক জানান, গত ২৬ জুলাই তানজিলার বিয়ে হয়। পাঁচ-ছয় দিন আগে তিনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে স্থানীয়রা তানজিলাকে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখে দুজনকে আটক করেন।

আটকের পর যুবকের নাম-পরিচয় জানা যায়। পরে আটক রবিন দাবি করেন, তানজিলা নিজের বিয়ের বিষয়টি গোপন করে টিকটক করেন। প্রায় ২০ দিন আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। তাদের মধ্যে মোবাইল ফোনে কথাবার্তা হয়। কয়েক দিন ধরে তানজিলার মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় রবিন আরেকটি মোবাইল নম্বর থেকে যোগাযোগ করেন। রবিনের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে গত মঙ্গলবার তাকে এলাকায় ডাকেন তানজিলা। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি সুনামগঞ্জ থেকে সরাসরি কায়েতমারা এলাকায় যান। দিনের বেলা তানজিলা ব্যস্ততা দেখিয়ে সময়ক্ষেপণ করে রাতে বাড়ি থেকে বের হন। পরে রাতে তারা দুজনই স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন।

চরকালেখান ইউপি সদস্য রাসেদ ব্যাপারী বলেন, রাতে দুজনকে আটক করে অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়। পরে মেয়েটিকে রাতেই তার বাবা-মায়ের কাছে দেওয়া হয়েছে। যুবকের অভিভাবক না পাওয়ায় স্থানীয় গ্রাম পুলিশের কাছে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

আটকমোবাইল ফোনবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
