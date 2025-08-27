Ajker Patrika
কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে ফের ভেসে এসেছে অজ্ঞাতনামা আরও এক ব্যক্তির মরদেহ। চর ধূলাসার এলাকার ভাঙা নামের এলাকা থেকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বর থেকে কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

এ সময় ওই ব্যক্তির পরনে কালো টি-শার্ট ও কালো হাফ প্যান্ট ছিল। লাশের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, লাশটি কয়েক দিন আগে সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ কোনো জেলের হতে পারে। এর আগে গত শনিবার (২৩ আগস্ট) সৈকতের গঙ্গামতি এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান জানান, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ধূলাসার এলাকা থেকে অর্ধগলিত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরনে কালো গেঞ্জি ও হাফ প্যান্ট ছিল।

এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পটুয়াখালীনৌ–পুলিশবরিশাল বিভাগমরদেহসমুদ্র সৈকতজেলার খবরকুয়াকাটা
