নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে পিবিপ্রবির কর্মচারী আটক

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিপ্রবি) অফিস সহকারী মো. ফাহাদুজ্জামান ওরফে রায়হানকে পুলিশ আটক করেছে। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক রায়হান পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার সিংহখালী গ্রামের মহাসিন জমাদ্দারের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার খান মুহাম্মদ আবু নাসের বলেন, রায়হান ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে নাশকতার চেষ্টা করেছিল। এ বিষয়ে রায়হানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান পুলিশ সুপার।
স্থানীয়রা জানান, তিনি ছাত্রলীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করলেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে রায়হানকে আটক করা হয়েছে।
