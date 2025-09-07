বরগুনায় স্ত্রীর গলাকাটা ও স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইটবাড়িয়া গ্রাম থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত স্ত্রীর গলা কাটা ছিল এবং স্বামীর মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। বর্তমানে পুলিশের একাধিক দল এ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে।
নিহতরা হলেন দক্ষিণ ইটবাড়িয়া গ্রামের আব্বাস মৃধার মেয়ে আকলিমা (২৭) এবং একই গ্রামের খালেক মোল্লার ছেলে দিনমজুর স্বপন মোল্লা (৩২)। এই দম্পতির দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে, যাদের বয়স ছয় বছর ও এক বছর।
নিহত স্বপনের চাচাতো বোন রাজিয়া বেগম জানান, ভোরে অজু করতে বের হলে তাদের বড় মেয়ে সাদিয়া দৌড়ে এসে বলে, ‘আম্মি মোগো ঘরে চলেন, মা কথা বলছে না। বাবাকেও দেখছি না।’ তিনি ঘরে গিয়ে মেঝেতে আকলিমার গলাকাটা রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। স্বপনকে খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁর বিছানার ওপর মোবাইল ফোন পড়ে আছে এবং ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর মরদেহ ঝুলছে।
স্বপনের বড় ভাই কবির মোল্লা বলেন, তাঁর ভাইয়ের কোনো শত্রু নেই, তবে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই সাংসারিক কলহ হতো। স্বপন নিয়মিত কাজ না করায় তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। নিহত আকলিমার বাবা আব্বাস মৃধা জানান, এ ঘটনা পারিবারিক কলহের কারণেই ঘটতে পারে।
বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ চলছে। হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলকে ‘ক্রাইম সিন’ হিসেবে ঘিরে রাখা হয়েছে।’
