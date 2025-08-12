Ajker Patrika
স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে আটক সরোয়ার হাওলাদার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে আটক সরোয়ার হাওলাদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়েছেন সরোয়ার হাওলাদার নামের এক ব্যক্তি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উপস্থিত লোকজন তাঁকে ধরে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি করে ছাত্র-জনতা। বেলা ২টার দিকে ওই ব্যক্তি আন্দোলনকারীদের কাছে যান। তিনি আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য দিতে আগ্রহের কথা জানান। তাঁকে সুযোগও দেন আন্দোলনকারীরা।

শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার দুর্দশা ও আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রায় ৫ মিনিট বক্তব্য দেন সরোয়ার হাওলাদার। পরে তিনি ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ বলে বক্তব্য শেষ করেন।

আন্দোলনকারী ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে সরোয়ারকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে আটকে রাখে। তাঁকে একটি দোকানের মধ্যে আটকে নানাভাবে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় সারোয়ার বারবার বলতে থাকেন, তিনি ভুলে এসব কথা বলেছেন। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা তামিম নামের একজন বলেন, ‘সরোয়ার তালুকদার নামের ওই ব্যক্তি আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের কথাও বলেছেন। শেষে “জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু” বলে বক্তব্য শেষ করেন। তখন আমরা তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিই।’

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরোয়ারের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। সরোয়ারের বাড়ি বানারীপাড়া উপজেলায়।

বরিশাল জেলাআটকআন্দোলনপুলিশসংস্কারবরিশাল বিভাগবরিশাল
সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

