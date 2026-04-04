সয়াবিনখেতে পড়ে ছিল প্রতিবন্ধীর লাশ

বরিশালের হিজলায় সয়াবিনখেত থেকে খালেক মুন্সী (৫০) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার মাউলতলা গ্রামের সয়াবিনখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করে হিজলা থানা-পুলিশ। খালেক মুন্সী উত্তর মাউলতলা গ্রামের আব্দুল জলিল মুন্সীর ছেলে।
হিজলা থানা-পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় মাউলতলা গ্রামে সয়াবিনখেতে লাশ দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পরে সন্ধ্যায় লাশ উদ্ধার করা হলে স্বজনেরা খালেক মুন্সীর লাশ বলে শনাক্ত করেন। লাশের গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন না থাকায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যু বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করে পুলিশ।
হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য খালেক মুন্সীর লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
