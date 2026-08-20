৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে দগ্ধ মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক

বরিশালের বাবুগঞ্জে ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে সবুজ হাওলাদার নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক দগ্ধ হয়েছেন। এতে তাঁর একটি হাত ভেঙে গেছে এবং শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে।
গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের বাহেরচর বাঁশতলা এলাকায় হাওলাদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
সবুজ হাওলাদার (২৫) ওই এলাকার মৃত তাহের আলী হাওলাদারের ছেলে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানা গেছে, সবুজ হাওলাদার দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। গতকাল ৩৩ হাজার ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ওঠে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। এতে তাঁর একটি হাত ভেঙে যায় এবং শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে শেবাচিম হাসপাতালে নেওয়া হয়। আহত সবুজের বৃদ্ধা মা ছাড়া কেউ নেই।
সবুজের মা জানান, ভিটেমাটি সম্বলহীন তাঁর পক্ষে সবুজের চিকিৎসার বিপুল খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পাশে দাঁড়ানোর মতো কাছের কোনো আত্মীয়স্বজনও তাঁর নেই। তিনি একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে সরকার ও সমাজের বিত্তবান মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।
দেহেরগতি ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ওঠে দুর্ঘটনার বিষয়ে জেনেছি। সবুজের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে সরকারিভাবে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
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