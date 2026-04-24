মেহেন্দীগঞ্জে গাঁজাগাছসহ মাদক কারবারি আটক

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে ১৩টি গাঁজাগাছসহ শামীম রাড়ী (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিন উদ্দিনের নেতৃত্বে শামীমকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। তিনি উপজেলার চানপুর ইউনিয়নের চরখাগকাটা গ্রামের শফিজল রাড়ীর ছেলে।
জানা গেছে, রাতে পুলিশি অভিযানে শামীমের বাড়ির পাশে চাষকৃত ১৩টি গাঁজাগাছ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজা, গাঁজা বিক্রির ১ হাজার ৩০০ টাকা জব্দ করা হয়।
ওসি মমিন উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল চানপুর চরখাগকাটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাগাছ, গাঁজা, গাঁজা বিক্রির টাকাসহ মাদক কারবারি শামীম রাড়ীকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
