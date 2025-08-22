দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জায়েদ মোল্লার মা মোসা. জুলেখা বিবি (৮০) গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন।
ইন্ন লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে তিনি মারা যান। আজ শুক্রবার আসরের নামাজের পরে দশমিনা সরকারি মডেল মসজিদ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।
তাঁর মৃত্যুর খবরে কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন, দশমিনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. বেল্লাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাদা তোহামিনসহ অন্য সদস্যরা শোক জানিয়েছেন।
