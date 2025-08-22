Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
মোসাঃ জুলেখা বিবি। ছবি: সংগৃহীত
মোসাঃ জুলেখা বিবি। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জায়েদ মোল্লার মা মোসা. জুলেখা বিবি (৮০) গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন।

ইন্ন লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে তিনি মারা যান। আজ শুক্রবার আসরের নামাজের পরে দশমিনা সরকারি মডেল মসজিদ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

তাঁর মৃত্যুর খবরে কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন, দশমিনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. বেল্লাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহজাদা তোহামিনসহ অন্য সদস্যরা শোক জানিয়েছেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীদশমিনামৃত্যুবরিশাল বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

জয়পুরহাটে হত্যা মামলায় স্কুলশিক্ষক গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও করে টাকা হাতিয়ে নিত চক্র

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

সম্পর্কিত

প্রাইভেট কারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃত্যু, বাবা-মাসহ আহত তিন

প্রাইভেট কারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃত্যু, বাবা-মাসহ আহত তিন

বরগুনার সড়কে ‘খানাখন্দে মোগো অটো উইল্ডা যায়’

বরগুনার সড়কে ‘খানাখন্দে মোগো অটো উইল্ডা যায়’

সমালোচনার মুখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্ধিত বাসভাড়া স্থগিত

সমালোচনার মুখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্ধিত বাসভাড়া স্থগিত

দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু

দশমিনা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদকের মায়ের মৃত্যু