চাঁদাবাজির অভিযোগ: গণপিটুনি খাওয়ার পর পদও হারালেন বিএনপির দুই নেতা

বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপির দুই নেতার পদ স্থগিত করা হয়েছে। এক বালু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে গণপিটুনির ঘটনার পর উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান জাকির মোল্লা এবং একই ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক মোল্লার পদ স্থগিত করা হয়।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির দলীয় প্যাডে এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক মো. শাহিন হোসেন নোটিশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নোটিশে বলা হয়, ৪ নম্বর চাঁদপাশা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান জাকির মোল্লা এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ড করায় তাঁদের দলের সব সাংগঠনিক পদ স্থগিত করা হয়েছে।
নোটিশে আরও বলা হয়, তাঁদের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক যোগাযোগ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁরা বিএনপির কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেন না বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।
এর আগে গতকাল সোমবার (১৫ জুন) রাতে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের রেইনট্রিতলা এলাকায় এক বালু ব্যবসায়ীর কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে স্থানীয় জনতার হাতে গণপিটুনির শিকার হন মেহেদী হাসান ওরফে জাকির মোল্লা ও আব্দুর রাজ্জাক। পরে স্থানীয়ভাবে মুচলেকা নেওয়ার পর রাতেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
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