বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

অনেক দিন পর যেন ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ মন খুলে একই উৎসবে মেতে ওঠার সুযোগ পেল। পয়লা বৈশাখে তাই বরিশালে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগরীর সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা বাংলা নববর্ষ বরণ ও পয়লা বৈশাখ উদ্যাপন করেছে।
দিনটিকে কেন্দ্র করে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টায় নগরীর ব্রজমোহন (বিএম) স্কুল মাঠে উদীচী বরিশালের উদ্যোগে প্রভাতি অনুষ্ঠান, রাখি পরানোর পর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। ঢাক উৎসব, রাখি বন্ধন, উত্তরীয় প্রদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পর সকাল ৮টায় চারুকলা বরিশালের আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনীকুমার হলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
এ ছাড়া অশ্বিনীকুমার হলের সামনে খেলাঘর আসরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারি উদ্যোগে সার্কিট হাউস ও শিল্পকলা একাডেমিতে নানা আয়োজনসহ বৈশাখী শোভাযাত্রা বের হয়।
এ ছাড়া বিএম স্কুল মাঠে চলছে তিন দিনের মেলা। মেলায় হরেক রকমের পণ্যের পসরা বসেছে। শিশু-কিশোর, নারীরা ভিড় জমিয়েছেন। দিনভর এত উৎসবে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে সংস্কৃতিতে।
উদীচীর বরিশাল জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ দাস মুন্সি বলেন, অতীতের বিভেদ, বৈষম্য পেছনে ফেলে পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল কামনায় গত প্রায় চার দশক ধরে উদীচী প্রভাতি অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করে আসছে।
সংস্কৃতিকর্মী এম এ মাসুদ বলেন, ‘আমরা অনেক দিন মন খুলে উৎসব কনতে পারিনি। এবার ভয় কেটে বৈশাখে প্রাণ ফিরে এসেছে।’
জামালপুরের ইসলামপুরে ৩ হাজার ৭৭৯ জন কৃষক কার্ড পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়াম থেকে দেশব্যাপী ভার্চুয়ালি কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পর্যায়ক্রমে প্রায় ৩০ লাখ কৃষককে এই বিশেষ কার্ডের আওতায় আনা হবে।৩১ মিনিট আগে
সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, ‘পয়লা বৈশাখ এখন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বাঙালির ঐক্য ও নবজাগরণের প্রতীক। এবারের বৈশাখ আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে বর্তমানকে উদ্যাপন ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।’৩৪ মিনিট আগে
মরহুমের বড় ভাই মিজানুর রহমান (সুনা) বলেন, আমার ভাই ফিজার মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত রোগসহ নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিল। রোববার সকালে মাগুরার একটি ডায়ালাইসিস সেন্টারে ডায়ালাইসিস চলাকালে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষের উৎসব। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যাপিত হচ্ছে এবারের পয়লা বৈশাখ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণ চত্বর থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয়।১ ঘণ্টা আগে