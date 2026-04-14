Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

নিজস্ব প্রতি‌বেদক, ব‌রিশাল
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগরবাসী পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

অনেক দিন পর যেন ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ মন খু‌লে একই উৎসবে মেতে ওঠার সুযোগ পেল। প‌য়লা বৈশা‌খে তাই বরিশালে সর্বস্ত‌রের মানু‌ষের ঢল না‌মে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগরীর সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা বাংলা নববর্ষ বরণ ও পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেছে।

দিনটিকে কেন্দ্র করে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টায় নগরীর ব্রজমোহন (বিএম) স্কুল মাঠে উদীচী বরিশালের উদ্যোগে প্রভাতি অনুষ্ঠান, রাখি পরানোর পর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। ঢাক উৎসব, রাখি বন্ধন, উত্তরীয় প্রদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পর সকাল ৮টায় চারুকলা বরিশালের আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনীকুমার হলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ ছাড়া অশ্বিনীকুমার হলের সামনে খেলাঘর আসরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারি উদ্যোগে সার্কিট হাউস ও শিল্পকলা একাডেমিতে নানা আয়োজনসহ বৈশাখী শোভাযাত্রা বের হয়।

এ ছাড়া বিএম স্কুল মাঠে চলছে তিন দিনের মেলা। মেলায় হ‌রেক রক‌মের পণ্যের পসরা বসেছে। শিশু-কিশোর, নারীরা ভিড় জমিয়েছেন। দিনভর এত উৎসবে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে সংস্কৃতিতে।

উদীচীর বরিশাল জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ দাস মুন্সি বলেন, অতীতের বিভেদ, বৈষম্য পেছনে ফেলে পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল কামনায় গত প্রায় চার দশক ধরে উদীচী প্রভাতি অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করে আসছে।

সংস্কৃ‌তিকর্মী এম এ মাসুদ ব‌লেন, ‘আমরা অনেক দিন মন খু‌লে উৎসব কন‌তে পা‌রি‌নি। এবার ভয় কে‌টে বৈশা‌খে প্রাণ ফিরে এসেছে।’

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

ইসলামপুরের ৩৭৭৯ কৃষক পেলেন কৃষক কার্ড

এবারের বৈশাখ ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে: প্রতিমন্ত্রী পুতুল

আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধির চাচার ইন্তেকাল

