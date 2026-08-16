বরগুনায় পায়রা নদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রী নিখোঁজ

বরগুনায় পায়রা নদীতে গোসল করতে নেমে এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। ঢাকা থেকে নানা বাড়ি বেড়াতে এসে নদীতে নেমে ওই ছাত্রী নিখোঁজ হয়। ঘটনার পরপরই তার সন্ধান পেতে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার এম বালিয়াতলী ইউনিয়নের লতাকাটা খেয়াঘাট সংলগ্ন পায়রা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ কিশোরীর নাম জুঁই (১৫)। সে ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা জনি চৌধুরীর মেয়ে এবং সেখানকার একটি স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্বজনেরা জানান, আজ সকালে লতাকাটা এলাকায় নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে জুঁই। পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পায়রা নদীতে গোসল করতে নামে। তবে নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় সে পানিতে তলিয়ে যায়। স্বজন ও স্থানীয়রা নদীতে জাল ফেলে এবং বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও তার সন্ধান পাননি। খবর পেয়ে বরগুনা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসনাইন পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। এখনো নিখোঁজ কিশোরীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
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