Ajker Patrika
বরগুনা

আমতলীতে তালগাছ নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি।
আমতলীতে তালগাছ নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

বরগুনার আমতলীতে তালগাছ নিয়ে বিরোধের জের ধরে আতাহার হাওলাদার (৭০) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। ঘটনা ঘটেছে আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেলে আমতলী উপজেলার চলাভাঙ্গা গ্রামে।

জানা গেছে, চলাভাঙ্গা গ্রামে সাইদুল মৃধা ও আতাহার হাওলাদারের মধ্যে একটি তালগাছ নিয়ে বিরোধ ছিল। আজ সকালে ওই তালগাছের রস সংগ্রহ করতে আতাহার হাওলাদার গাছ প্রস্তুত করেন। বিকেলে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাইদুল, তাঁর স্ত্রী আসমা ও মেয়ে জান্নাতি মিলে বৃদ্ধ আতাহার হাওলাদারকে পিটিয়ে আহত করেন।

আতাহারের স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আতাহার হাওলাদার বেঁচে নেই।

এ ঘটনার পরপরই সাইদুল মৃধা ও তাঁর পরিবারের লোকজন পালিয়েছেন। রাতে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। আগামীকাল শুক্রবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

নিহতের ছেলে আলানুর বলেন, ‘আমার বাবাকে সাইদুল মৃধা, তাঁর স্ত্রী আসমা বেগম ও মেয়ে জান্নাতি পিটিয়ে হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখেন। আমি বাবাকে মারধরের কারণ জানতে সাইদুল মৃধার বাড়িতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়। আমি এ হত্যাকাণ্ডের শাস্তির দাবি জানাই।’

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা মহুয়া আক্তার বলেন, আতাহার হাওলাদারকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান।

আমতলী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সাইদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। মরদেহ আগামীকাল শুক্রবার ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। নিহতের পরিবার মামলা করলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বরগুনাআমতলীহত্যাবরিশাল বিভাগবরগুনা সদরজেলার খবরবৃদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

ভালুকায় জুতা তৈরির কারখানায় ইফতারের বিরিয়ানি খেয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

ভালুকায় জুতা তৈরির কারখানায় ইফতারের বিরিয়ানি খেয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ

‘একটি সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল’

‘একটি সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল’

বোনাসের আশ্বাসে দুদিন পর কাজে ফিরেছেন বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা

বোনাসের আশ্বাসে দুদিন পর কাজে ফিরেছেন বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা

‘আমার আর কেউ থাকল না, আল্লাহ তুমি আমাকেও নিয়ে যাও’

‘আমার আর কেউ থাকল না, আল্লাহ তুমি আমাকেও নিয়ে যাও’