Ajker Patrika
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বরগুনা

পাথরঘাটায় প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি, হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট

পাথরঘাটা (বরগুনা)প্রতিনিধি
পাথরঘাটায় প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি, হাত-পা বেঁধে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট
প্রবাসী মো. আব্দুল কাদেরের বাড়িতে তছনছ করে রাখা বিছানাপত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার পাথরঘাটা পৌরসভার এক ইতালিপ্রবাসীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সশস্ত্র ডাকাত দল প্রবাসীর স্ত্রী ও ছেলেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ১৬ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ তিন লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

শুক্রবার (৪ জুলাই) দিবাগত রাত ১টার দিকে পাথরঘাটা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বরইতলা এলাকায় ইতালিপ্রবাসী মো. আব্দুল কাদেরের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলীম।

ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, ছয় থেকে সাতজনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল বাড়ির পশ্চিম পাশের জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। পরে তারা প্রবাসীর স্ত্রী ও ছেলেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর ঘরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ লুট করে নেয়।

প্রবাসীর স্ত্রী মিম জানান, পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ কয়েক ব্যক্তি ঘরে ঢুকে তাঁকে জিম্মি করে গলার চেইন, কানের দুলসহ শরীরে থাকা স্বর্ণালংকার খুলে নেয়। ডাকাতদের হাতে দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তারা কাউকে চিৎকার করতে দেয়নি এবং খাটের পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রাখা স্বর্ণালংকারও খুঁজে বের করে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘ডাকাতেরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ, আগের দিন ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা নগদ অর্থের বিষয়েও তারা অবগত ছিল এবং সেই টাকাও লুট করে নেয়।’

পাথরঘাটা থানার ওসি মোহাম্মদ আলীম জানান, খবর পেয়ে তিনি রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ছয় থেকে সাতজনের একটি ডাকাত দল জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

বরগুনাডাকাতিপ্রবাসীপাথরঘাটালুটপাটবরগুনা সদরইতালি
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