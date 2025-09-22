বরগুনায় ফের ডেঙ্গুর চোখ রাঙানি: আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ৭ হাজার, মৃত্যু ৫১ জন

বরগুনা প্রতিনিধি
চলতি বছর ডেঙ্গুর হটস্পট হিসেবে পরিচিত উপকূলীয় জেলা বরগুনায় গত মাসে ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা কম থাকলেও চলতি মাসে ফের চোখ রাঙানি দিচ্ছে। ইতিমধ্যে চলতি বছর জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়িয়েছে। আর বেসরকারি হিসাবে মৃত্যুর তালিকাও অর্ধশত অতিক্রম করেছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে ডেঙ্গু আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বরগুনা সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ জন। বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ৩৭ জন, পাথরঘাটায় সাত, তালতলীতে পাঁচ, বামনায় চার, আমতলী ও বেতাগীতে একজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে। চলতি ডেঙ্গু মৌসুমে সরকারি এই দপ্তরের তথ্যমতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজার ৩৭ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১১ জন।
এদিকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) এক দিনে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় চারজনের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় বর্তমানে উপজেলাজুড়ে ডেঙ্গু আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
তবে পাথরঘাটা পৌরসভার তরফ থেকে সেখানে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে চোখে পড়ার মতো কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু পাথরঘাটা পৌরসভাই নয়, বরগুনা পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ডেঙ্গু প্রতিরোধে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই বললেই চলে।
এ ব্যাপারে বরগুনা সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি মনির হোসেন কামাল বলেন, ‘বৃষ্টি কমতে শুরু করায় এডিস মশাও ডিম দিতে শুরু করেছে। এখনই এডিসের উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করতে না পারলে আগামী কয়েক মাসজুড়ে আমাদের জেলায় প্রতিদিন দুঃসংবাদ শুনতে হবে। আর হাসপাতালগুলো তাদের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।’
জানতে চাইলে বরগুনা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে সাধ্যমতো চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছি। এখন যার যার অবস্থান থেকে বাড়ির আশপাশে ডোবা-নালায় জমানো পানি পরিষ্কার রাখতে হবে। সরকারি উদ্যোগে শহর থেকে গ্রামে মশকনিধন কার্যক্রম জোরদার না করা গেলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না।’
