Ajker Patrika
বান্দরবান

থানচির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মাংসার ম্রো আর নেই

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
মাংসার ম্রো। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় সমাজপতি, ৩৬০ নম্বর কোয়াইক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান ও থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মাংসার ম্রো আর নেই। অভিভাবকের মৃত্যুর খবরে পুরো উপজেলায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভারজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চট্টগ্রাম শহরের পারভিউ প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে গত সাত দিন ধরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাংসার ম্রো ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত দুই মেয়াদে থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি তিনি ৩৬০ নম্বর কোয়াইক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। সততা, নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির কারণে তিনি এলাকায় সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মাংসার ম্রোর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বান্দরবান জেলা পরিষদের সদস্য এবং বিএনপির সাবেক সভাপতি খামলাই ম্রো, হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বাথোয়াইচিং মারমা, থানচি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অংপ্রু ম্রো এবং প্রেসক্লাবের সভাপতি মংবোওয়াংচিং মারমা অনুপম। শোকবার্তায় নেতারা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

