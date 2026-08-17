মিয়ানমার থেকে পাচারকালে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে ২ লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার

মিয়ানমার থেকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় অভিযান চালিয়ে দুই লাখ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিজিবি।
গতকাল রোববার রাত ১২টার দিকে সীমান্তবর্তী কাঁকড়া ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব ইয়াবা উদ্ধার করে বিজিবির কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি)।
বিজিবি জানায়, কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের নির্দেশনায় ঘুমধুম বিওপির একটি বিশেষ টহল দল কাঁকড়া ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পরে বিজিবি সদস্যরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুই লাখ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। এসব ইয়াবা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল বলে ধারণা বিজিবির।
বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার করা ইয়াবার বিষয়ে উখিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম বলেন, সীমান্ত পাহারার পাশাপাশি মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ সীমান্তকেন্দ্রিক সব ধরনের অপরাধ দমনে বিজিবি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
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