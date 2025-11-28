Ajker Patrika

বান্দরবানের থানচি: গতি নেই বিশুদ্ধ পানির প্রকল্পে

  • ২০২২ সালে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প নেওয়া হয়।
  • ঝিরি, পাহাড়ি ঝরনা ও কূপের পানি পান করছে বাসিন্দারা।
  • অস্বাস্থ্যকর পানি পান করায় স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে।
  • ইতিমধ্যে প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে: কর্মকর্তা
মংবোওয়াংচিং মারমা অনুপম থানচি (বান্দরবান)
বান্দরবানের থানচি উপজেলায় কয়েক হাজার মানুষের বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট লাঘবে ২০২২ সালে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে ভূমি জটিলতাসহ নানা কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পের কাজ চার বছরেও শেষ হয়নি। এখনো ঝিরি, পাহাড়ি ঝরনা ও কূপের পানি পান করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এতে যেমন বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি, তেমনি বাসিন্দারা আক্রান্ত হচ্ছে পানিবাহিত নানা রোগে। তারা পানিসংকট নিরসন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে দ্রুত প্রকল্পটি চালুর দাবি জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সদরের টিঅ্যান্ডটি পাড়ায় উপজেলাবাসীর মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২০২২-২৩ সালে ৩৭ শতক জায়গায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প হাতে নেয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। দরপত্রের মাধ্যমে মি. ইউটিমং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ পায়। মূল ঠিকাদার আবুল কালাম সেন্টু ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা চিংথোয়াই মারমা নামের দুজন যৌথভাবে কাজটি বাস্তবায়ন করছিলেন। প্রথমে প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে থেমে যায়।

এদিকে প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় স্থানীয়দের অনেকটা বাধ্য হয়ে ঝিরি, পাহাড়ি ঝরনা ও কূপের পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর পানি পান করায় স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ নানা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে নারী, শিশুসহ সাধারণ লোকজন।

টিঅ্যান্ডটি পাড়ার বাসিন্দা রেহেনা আকতার বলেন, ‘বহু বছর ধরে আমরা পানি নিয়ে অনেক কষ্টে আছি। অনেক দূরে গিয়ে ঝিরি-ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়, তা-ও স্বাস্থ্যসম্মত না। শুষ্ক মৌসুমে কোনো রকম কষ্ট করে ঝিরি-ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহ করা গেলেও বর্ষায় তা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে রমজান মাসে পানির অভাবে অজু পর্যন্ত করতে পারি না। শুনেছি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে থানচিবাসীর জন্য একটি পানির হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা অনেক খুশি হয়েছিলাম পাহাড়ের ওপরে পানির হাউস নির্মাণের সময়। বছর যায় আর আসে, কিন্তু কাজ শেষ হয় না।’

সমাজপতি নুমংপ্রু মারমা বলেন, ‘শুষ্ক মৌসুমে নদী ও ঝিরি-ঝরনার পানি শুকিয়ে গিয়ে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। এক কলসি পানির জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে কয়েক কিলোমিটার পাহাড়ি পথ। অথচ এসব পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের চাহিদা পূরণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিবছর বাস্তবায়ন করে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ঝিরি-ঝরনা ও নদীর পানি শুকিয়ে গেলে কাজে আসে না এসব প্রকল্প।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, নয়-ছয় করে প্রকল্পের টাকা লোপাট এবং নিয়ম মেনে কাজ না করায় সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না বেশির ভাগ প্রকল্প। যে কারণে শুষ্ক মৌসুম আসার আগেই অকেজো হয়ে পড়ে দুর্গম এলাকায় স্থাপিত টিউবওয়েল, রিংওয়েল ও জিএফএসসহ নানা পানি সরবরাহ প্রকল্প। তাই শুষ্ক মৌসুমে ঝিরি-ঝরনার পানি শুকিয়ে গেলে দুর্গম এলাকায় দেখা দেয় পানীয় জলের তীব্র সংকট।

বান্দরবান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী অনুপম দে বলেন, ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার মধ্যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ কারণে প্রকল্পটি চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা নিরসন হলে দ্রুত এটি চালু করা হবে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বেরোবি ছাত্রদলের কমিটিতে ছাত্রলীগের 'অনুপ্রবেশের' অভিযোগ

বেরোবি প্রতিনিধি 
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতারা এই কমিটিকে ‘ছাত্রলীগের কমিটি’ বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নবগঠিত কমিটিতে ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত ব্যক্তিদের জায়গা দেওয়া হয়েছে—এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতি দেন বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান খান শ্রাবণ।

বিবৃতিতে মো. ইমরান খান শ্রাবণ দাবি করেন, ঘোষিত কমিটিতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকের আস্থাভাজনদের স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি আমার জীবনের সোনালি সময় ছাত্রদলের জন্য উৎসর্গ করেছি। এই আবু সাঈদের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাসে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠায় আমাদের অনেক রক্ত ঝরেছে। মামলা-হামলা, জেল-জুলুম সবকিছু সয়ে আমরা সংগঠনটিকে দাঁড় করিয়েছি। অথচ আজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হলো, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।’

ইমরান খান আরও বলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সবাই জীবন বাজি রেখে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লড়েছেন, সেখানে সেই ছাত্রলীগের ব্যক্তিদের ছাত্রদলের কমিটিতে স্থান দেওয়া কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

ইমরান খান শ্রাবণ কমিটিতে স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ছাত্রলীগ-সংশ্লিষ্টতার তথ্য তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত দাবি করেন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে দাবি জানান, ‘কে এই কমিটি করল, কার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, সবকিছুর বিচার করা হোক।’

এদিকে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক আল মুরসালিন মুন্নাও তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ জানিয়ে লিখেছেন, ‘ছাত্রলীগের কর্মী দিয়ে কমিটি! এ কেমন ছাত্রদলের কমিটি! এটি বেরোবি ছাত্রদলের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘বেরোবিতে কি ছাত্রদলের কর্মীর অভাব পড়েছে?’

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়ে ঘোষিত এই কমিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. ইয়ামিনকে সভাপতি এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. জহির রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে।

বরিশালে ১১০০ টন চোরাই কয়লা জব্দ, লাইটার ভেসেলসহ আটক ১২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব‌রিশাল
লাইটার ভেসেলসহ ১২ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাইটার ভেসেলসহ ১২ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোরাই কয়লা ও পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি লাইটার ভেসেলসহ ১২ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ডের একটি দল। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন বরিশাল কোতোয়ালি থানাধীন চরমোনাই আনন্দ ঘাট-সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক লাইটার ভেসেল তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির পর ভেসেলটি থেকে ১ হাজার ১০০ টন চোরাই কয়লা জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এ সময় চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১২ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মোংলা হিরণ পয়েন্টে অবস্থানরত একটি বিদেশি জাহাজ থেকে এই কয়লা অসদুপায় অবলম্বন করে অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল।

জব্দ করা কয়লা, পাচারকাজে ব্যবহৃত লাইটার ভেসেল এবং আটক ১২ চোরাকারবারিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা।

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

  • জেলার ৬ আসনের মধ্যে ৫টিতে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
  • কোনো আসনে বঞ্চিতরা নিষ্ক্রিয়, কোথাও নিজের পক্ষে প্রচারে ব্যস্ত।
খান রফিক, বরিশাল 
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনে ধানের শীষের সমর্থনে ৯ নভেম্বর রিকশা শোভাযাত্রা করেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনে ধানের শীষের সমর্থনে ৯ নভেম্বর রিকশা শোভাযাত্রা করেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সারা দেশে মনোনয়নবঞ্চিতদের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। বরিশালের ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে নাম ঘোষণা করার পর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন বঞ্চিতদের অনুসারীরা। আর বঞ্চিত ব্যক্তিরা কোথাও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন, আবার কোথাও নিজেদের প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে ভোটের মাঠে অনেকটা একা হয়ে পড়েছেন ওই পাঁচ আসনের বিএনপির প্রার্থীরা।

দলীয় সূত্র বলেছে, গত ১৭ অক্টোবর বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের প্রায় ৬০ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ওই দিন সবার প্রতি তাঁর বার্তা ছিল—যিনি মনোনয়ন পাবেন তিনি বঞ্চিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোলাকুলি করবেন। আর বঞ্চিতদের নিয়ে প্রার্থী কাজ করবেন। ৩ নভেম্বর বরিশাল জেলার ছয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে প্রাথমিকভাবে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এরপর কয়েক দিন কোনো কোনো আসনে প্রার্থীর পাশে বঞ্চিতদের দেখা গেলেও এখন চিত্র পাল্টে গেছে। বরং কোথাও বিক্ষোভ, আবার কোথাও বঞ্চিতরা নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন। এ অবস্থায় কোনো কোনো মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কথা বলেছে। তবে বঞ্চিতদের সাফ কথা, চূড়ান্তভাবে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মনোনয়নের প্রত্যাশা ছাড়বেন না।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহানকে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ২১ নভেম্বর আগৈলঝাড়া উপজেলা সদরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বিএনপির ঘোষিত খসড়া তালিকায় যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, সেই জহির উদ্দিন স্বপন ১/১১-এর সময় জিয়াউর রহমানের পরিবার ও দলকে নিয়ে চরম বিষোদ্গার করেছেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে এই আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে আবার মনোনয়ন দেওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ফের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও বরিশাল-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী আকন কুদ্দুসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁর আসনের প্রার্থী জহির ‍উদ্দিন স্বপন একলা চলো নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি যখন সংস্কারপন্থী ছিলেন, তখনকার লোকজন নিয়ে এখন নির্বাচন পরিচালনা করছেন।

বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন পাওয়া রাজিব আহসানের পাশেও বঞ্চিত প্রার্থীদের দেখা যাচ্ছে না। বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও বরিশাল-৪ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ বলেন, ‘প্রার্থী রাজিবের পাশে বঞ্চিতরা নেই, কারণ মনে কষ্ট আছে। আমারও কষ্ট আছে। তফসিল ঘোষণা হোক, তারপর দেখা যাবে।’

বরিশাল বিভাগের সবচেয়ে মর্যাদার আসন বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনে শুরুতে অনেক প্রার্থী ও নেতাকে দেখা গেলেও এখন কেউ কেউ দূরে সরে আছেন। এই আসনে এবারও বিএনপির প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সিটি মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার। এই আসন থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, এবায়দুল হক চান, আফরোজা খানম নাসরিন তাঁর থেকে দূরে দূরেই থাকছেন। বরং রহমাতুল্লাহর রিকশা মিছিল এবং নাসরিনের গণসংযোগ স্পষ্ট করেছে, তাঁরা এখনো ভোটের মাঠ ছাড়েননি।

এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেন, ‘দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বলেছি, ‘যেহেতু প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, সেহেতু আমি এখনো মনোনয়নপ্রত্যাশী। চূড়ান্তভাবে প্রার্থী ঘোষণা করা হলে আমি অবশ্যই প্রার্থীর সঙ্গে নেতা-কর্মী নিয়ে থাকব।’

নগর বিএনপির সদস্য এবং বরিশাল-৫ আসনে আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী আফরোজা খানম নাসরিনও একই রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘উনি (সরোয়ার) কি ১৭ বছর মাঠে ছিলেন? মাঠে ছিলাম আমরা। তফসিল ঘোষণা করুক, ততক্ষণ লড়ব।’

এ বিষয়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার সাংবাদিকদের বলেন, ‘অনেকে কামান চেয়ে থাকে পিস্তলের আশায়। সামনে জেলা পরিষদ, মেয়র বহু সুযোগ আছে। হয়তো তাঁরা এমন আশায় আছেন।’

বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আবুল হোসেনের পাশে নেই বঞ্চিত প্রার্থী নজরুল ইসলাম রাজন। এ বিষয়ে রাজন বলেন, ‘৩ নভেম্বর দল প্রার্থী ঘোষণার পর আমি আবুল হোসেনকে সমর্থন জানিয়েছি। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত আমাকে ডাকেননি, ফোন দেননি, কিংবা খোঁজখবরও নেননি। নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে।’

সার্বিক বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) বিলকিস জাহান শিরিন বলেন, ‘দল যদি মনে করে, চূড়ান্ত মনোনয়নে পরিবর্তন আসতেও পারে। তবে ত্যাগীদেরই গুরুত্ব দিতে হবে। চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করা হলে নেতাদের মধ্যে এ দূরত্ব কমে আসবে।’

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৭
দুই বন্ধু নিহত ফাহিম (ডানে) ও অনিক।
দুই বন্ধু নিহত ফাহিম (ডানে) ও অনিক।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সরকারি নজরুল একাডেমি মাঠে মুনতাসীর ফাহিম (২২) নামের এক শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে হত্যা করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অহিদুল ইসলাম অনিক (২২)। হত্যাকাণ্ডের পর রক্তমাখা ‘চায়নিজ কুড়াল’ হাতে নিয়েই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অনিক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, থানা-সংলগ্ন সরকারি নজরুল একাডেমির ভোকেশনাল শাখার দক্ষিণ পাশে পানির ট্যাংকির কাছে ফাহিমকে ধারালো কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন অনিক। ঘটনাস্থলেই ফাহিমের মৃত্যু হয়। পরে রাত ৯টার দিকে অনিক কুড়াল হাতে ত্রিশাল থানায় উপস্থিত হয়ে ডিউটি অফিসারকে জানান, তিনি বন্ধু ফাহিমকে হত্যা করেছেন। পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয় এবং তাঁর তথ্য অনুযায়ী দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ফাহিমের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে।

মুনতাসীর ফাহিম ত্রিশাল ইউনিয়নের চিকনা মনোহর গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত অহিদুল ইসলাম অনিক ত্রিশাল পৌরসভার দরিরামপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অনিক হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ফাহিমের সঙ্গে তাঁর পূর্বশত্রুতা ছিল। মাদকাসক্তির কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

ফাহিমের নানি মাকসুদা আক্তার বলেন, ‘আমার নাতি মালয়েশিয়ায় অনার্সে পড়াশোনা করত। চার মাস আগে দেশে এসেছে। ২৫ ডিসেম্বর তার আবার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল। অনিক পরিকল্পিতভাবে ডেকে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে।’

ফাহিমের বাবা রেজাউল ইসলাম বাদল বলেন, ‘আমার ছেলে বিদেশে পড়াশোনা করত। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় দেশে এসেছে। আগামী মাসে মালয়েশিয়ায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কেন তাকে হত্যা করা হলো জানি না। পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে অনিক। বিচার চাই।’

ত্রিশাল থানার ওসি (তদন্ত) শেখ গোলাম মোস্তফা রুবেল বলেন, ‘ফাহিমকে হত্যা করার পর রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় আসেন অনিক। তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। ব্যক্তিগত বিরোধ থেকেই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত চলছে।’

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার অনিককে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

