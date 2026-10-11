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বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়িতে দুই লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার, আটক ২ রোহিঙ্গা

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৫৫
নাইক্ষ্যংছড়িতে দুই লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার, আটক ২ রোহিঙ্গা
বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ আটক রোহিঙ্গা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পৃথক দুটি মাদকবিরোধী অভিযানে দুই লাখ পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম নিশ্চিত করেন, ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১ লাখ ৯০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় মালিকবিহীন অবস্থায়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ঘুমধুম বিওপির একটি বিশেষ টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তপিলার-৩২ থেকে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে জামালের ঘের এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে ১০ হাজার পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. ইসলাম (২৫) ও মো. মোজিবুল্লাহকে (২৩) আটক করা হয়।

এরপর আজ রোববার ভোর ৪টার দিকে বাইশফাঁড়ি বিওপির বিশেষ টহল দল সীমান্তপিলার-৩৫ থেকে প্রায় ১২০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে মধ্যপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ লাখ ৯০ হাজার পিস বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, আটক দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা ইয়াবাসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা করার পর পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

মালিকবিহীন ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় মামলা করে পুলিশের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

অভিযান প্রসঙ্গে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম বলেন, বিজিবি শুধু সীমান্ত পাহারাতেই নয়, বরং মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

সীমান্তবান্দরবানউদ্ধারইয়াবানাইক্ষ্যংছড়িবিজিবি
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