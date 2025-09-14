বাগেরহাটে ৪টি আসন বহালের দাবি: জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও নির্বাচন অফিসের সামনে বিক্ষোভ

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।
প্রথমে মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। পরে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে ঘেরাও করেন মিছিলকারীরা।
শুধু জেলা শহরেই নয়, বাগেরহাটের ৯টি উপজেলায়ও একইভাবে নির্বাচন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ সরকারি অফিসগুলোর সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বিকেলে পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানানো হয়েছে।
অবস্থান কর্মসূচির পর সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, সীমানা পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত বাগেরহাটবাসী কোনোভাবেই মেনে নেবে না। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন তাঁরা।
জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ওয়াহিদুজ্জামান দীপু বলেন, ‘আমরা উচ্চ আদালতে রিট করার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। আশা করি আগামী সপ্তাহে এর শুনানি হবে এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত সমাধান পাব।’
প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোজাফফর রহমান আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক খাদেম নিয়ামুন নাসির আলাপ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ এবং জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ফকির তারিকুল ইসলাম।
গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের পরিবর্তে তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেয়। তখন থেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাগেরহাটে আন্দোলন শুরু হয়। এমনকি নির্বাচন কমিশনের শুনানিতেও বাগেরহাটের জনসাধারণ চার আসন বহাল রাখার দাবি জানায়।
তবে, ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন রেখেই চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে, যা জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে অভিযোগ করে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি।
চূড়ান্ত গেজেট অনুযায়ী, আসনগুলো হলো—বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) এবং বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।
দীর্ঘদিন ধরে বাগেরহাটে চারটি আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। সেগুলোর সীমানা ছিল—বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) এবং বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।
বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।
প্রথমে মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। পরে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে ঘেরাও করেন মিছিলকারীরা।
শুধু জেলা শহরেই নয়, বাগেরহাটের ৯টি উপজেলায়ও একইভাবে নির্বাচন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ সরকারি অফিসগুলোর সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বিকেলে পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানানো হয়েছে।
অবস্থান কর্মসূচির পর সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, সীমানা পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত বাগেরহাটবাসী কোনোভাবেই মেনে নেবে না। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন তাঁরা।
জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ওয়াহিদুজ্জামান দীপু বলেন, ‘আমরা উচ্চ আদালতে রিট করার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। আশা করি আগামী সপ্তাহে এর শুনানি হবে এবং আমরা কাঙ্ক্ষিত সমাধান পাব।’
প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোজাফফর রহমান আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক খাদেম নিয়ামুন নাসির আলাপ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ এবং জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ফকির তারিকুল ইসলাম।
গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের পরিবর্তে তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেয়। তখন থেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাগেরহাটে আন্দোলন শুরু হয়। এমনকি নির্বাচন কমিশনের শুনানিতেও বাগেরহাটের জনসাধারণ চার আসন বহাল রাখার দাবি জানায়।
তবে, ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন রেখেই চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে, যা জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে অভিযোগ করে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি।
চূড়ান্ত গেজেট অনুযায়ী, আসনগুলো হলো—বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) এবং বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।
দীর্ঘদিন ধরে বাগেরহাটে চারটি আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। সেগুলোর সীমানা ছিল—বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) এবং বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. মনির উদ্দিন বলেন, নির্বাচন নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের অনেকের দলীয় পরিচয় থাকতে পারে। তবে শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা এই নির্বাচনের জন্য শপথ গ্রহণ করেছি, যা অন্য কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কেউ...২ মিনিট আগে
মাদারীপুরে নির্মাণাধীন একটি ভবনে ঢুকে দুর্বৃত্তরা চারজনকে কুপিয়ে জখম করেছে। শনিবার রাতে মাদারীপুর শহরের বাগেরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের পুরান রাজার এলাকার জাহাঙ্গীর হাওলাদারের ছেলে জুয়েল হাওলাদার (৪০)...১ ঘণ্টা আগে
সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ঘোষিত তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচির ঠিক আগেই আন্দোলনকারী ‘সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের’ প্রধান সমন্বয়ককে আটক করা হয়েছে। তিনি আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিক মিয়া। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কর্মসূচি ঘোষণার পর গভীর রাতে তাঁকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।১ ঘণ্টা আগে
আজ রোববার সকাল ৬টা থেকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি শুরু করেছেন বিক্ষুব্ধরা। সকাল ১০টায় পুখুরিয়াসহ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্থানীয়রা সড়কে গাছের গুঁড়ি, টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন। এ ছাড়া সকাল ৯টায় রাজবাড়ী-ফরিদপুর-ঢাকা রেলপথের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি রেলক্রসিংয়ে নকশিকাঁথা ট্রেন আটকিয়ে দেয়...২ ঘণ্টা আগে