সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

বাগেরহাট প্রতিনিধি
সুন্দরবনে বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন মোংলা। এ সময় দুই বনদস্যুকে আটক করা হয়।
আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবনের আদাছগি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, আট রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি এবং একটি দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালি গ্রামের বনদস্যু নাসির মোল্লা (৩১) এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাইংমারি গ্রামের মিন্টু সরদার (৪০)।
উদ্ধার জেলেরা হচ্ছেন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পানখালি গ্রামের মো. রমজান মোড়ল, শামীম শেখ, হান্নান শেখ, আবু হুরাই, আজগার শেখ, আতাউর শেখ, আইয়ুব আলী শেখ, মো. ইউনুস, কয়রা উপজেলার বাঘবা গ্রামের জাফর মল্লিক এবং বাটিয়াঘাটা উপজেলার বারভূঁইয়া গ্রামের মো. শুক্কুর আলী শেখ।
উদ্ধার জেলেরা জানান, ৩ সেপ্টেম্বর মাছ ও কাঁকড়া ধরতে তাঁরা সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। মাছ ও কাঁকড়া ধরা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফেরার সময় রাঙ্গা বাহিনী তাঁদের আটক করে এবং মুক্তিপণ দাবি করে।
কোস্ট গার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস স্বাধীন বাংলার নির্বাহী কর্মকর্তা লে. মো. তানভীর উদ্দিন প্রান্ত বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই দস্যুকে আটক করা হয়েছে। জিম্মি করে রাখা ৯ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার জেলেদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর ও দস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।
সুন্দরবনে বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন মোংলা। এ সময় দুই বনদস্যুকে আটক করা হয়।
আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবনের আদাছগি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, আট রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি এবং একটি দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালি গ্রামের বনদস্যু নাসির মোল্লা (৩১) এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাইংমারি গ্রামের মিন্টু সরদার (৪০)।
উদ্ধার জেলেরা হচ্ছেন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পানখালি গ্রামের মো. রমজান মোড়ল, শামীম শেখ, হান্নান শেখ, আবু হুরাই, আজগার শেখ, আতাউর শেখ, আইয়ুব আলী শেখ, মো. ইউনুস, কয়রা উপজেলার বাঘবা গ্রামের জাফর মল্লিক এবং বাটিয়াঘাটা উপজেলার বারভূঁইয়া গ্রামের মো. শুক্কুর আলী শেখ।
উদ্ধার জেলেরা জানান, ৩ সেপ্টেম্বর মাছ ও কাঁকড়া ধরতে তাঁরা সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। মাছ ও কাঁকড়া ধরা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফেরার সময় রাঙ্গা বাহিনী তাঁদের আটক করে এবং মুক্তিপণ দাবি করে।
কোস্ট গার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস স্বাধীন বাংলার নির্বাহী কর্মকর্তা লে. মো. তানভীর উদ্দিন প্রান্ত বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই দস্যুকে আটক করা হয়েছে। জিম্মি করে রাখা ৯ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার জেলেদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর ও দস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।
রাজধানীর কদমতলী মুরাদপুর এলাকায় এক নারীর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে মুরাদপুরের হাজি লাল মিয়া সরদার রোড থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।৩৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে সুমন মিয়া (৩৩) নামে একজন গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নগরীর বড়বাজারের একটি নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।৪১ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে সাগরে মাছ শিকারে গিয়ে আরাকান আর্মির হাতে আটকের পর কৌশলে পালিয়ে এসেছেন ১৮ জেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তারা একটি ট্রলারে করে শাহপরীর দ্বীপ জেটি ঘাটে পৌঁছালে কোস্টগার্ড তাদের হেফাজতে নেয়। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হাসান...১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে আগুন লেগে একটি বাজারের পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার লাখাই বাজারে এ ঘটে।১ ঘণ্টা আগে