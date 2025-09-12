Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বাগেরহাট

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

বাগেরহাট প্রতিনিধি
কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক বনদস্যু ও উদ্ধার জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কোস্ট গার্ডের অভিযানে আটক বনদস্যু ও উদ্ধার জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবনে বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন মোংলা। এ সময় দুই বনদস্যুকে আটক করা হয়।

আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবনের আদাছগি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, আট রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি এবং একটি দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালি গ্রামের বনদস্যু নাসির মোল্লা (৩১) এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাইংমারি গ্রামের মিন্টু সরদার (৪০)।

উদ্ধার জেলেরা হচ্ছেন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পানখালি গ্রামের মো. রমজান মোড়ল, শামীম শেখ, হান্নান শেখ, আবু হুরাই, আজগার শেখ, আতাউর শেখ, আইয়ুব আলী শেখ, মো. ইউনুস, কয়রা উপজেলার বাঘবা গ্রামের জাফর মল্লিক এবং বাটিয়াঘাটা উপজেলার বারভূঁইয়া গ্রামের মো. শুক্কুর আলী শেখ।

উদ্ধার জেলেরা জানান, ৩ সেপ্টেম্বর মাছ ও কাঁকড়া ধরতে তাঁরা সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। মাছ ও কাঁকড়া ধরা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফেরার সময় রাঙ্গা বাহিনী তাঁদের আটক করে এবং মুক্তিপণ দাবি করে।

কোস্ট গার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস স্বাধীন বাংলার নির্বাহী কর্মকর্তা লে. মো. তানভীর উদ্দিন প্রান্ত বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই দস্যুকে আটক করা হয়েছে। জিম্মি করে রাখা ৯ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার জেলেদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর ও দস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।

বিষয়:

জেলেবাগেরহাটখুলনা বিভাগবাগেরহাট সদরখুলনাকোস্টগার্ডমোংলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক কেন খুন হলেন, কী ঘটেছিল, কে ছিলেন তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে