বাগেরহাটে নিজের কাছে থাকা অস্ত্রের গুলিতে কোস্ট গার্ড সদস্যের মৃত্যু

বাগেরহাটের মোংলায় দায়িত্বরত অবস্থায় নিজের কাছে থাকা ইস্যুকৃত অস্ত্রের গুলিতে এম সালেহ আহমেদ (৪২) নামের এক কোস্ট গার্ড সদস্য মারা গেছেন।
বুধবার (১১ মার্চ) সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে মোংলার কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন সদর দপ্তরের গার্ড রুমে এ ঘটনা ঘটে।
নৌবাহিনীর এই পেটি অফিসার প্রেষণে কোস্ট গার্ডে নিযুক্ত ছিলেন। নিজের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে তিনি ‘আত্মহত্যা’ করেন বলে জানা গেছে। নিহত সালেহ আহমেদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের ঢুলিগাতী গ্রামে।
মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহিনুর রহমান বলেন, বুধবার বিকেল ৩টার দিকে কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা এম সালেহ আহমেদের (৪২) মরদেহ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের সদর দপ্তর থেকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, তিনি নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকে গুলি করেছেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে তাঁকে খুলনার উপশম হাসপাতালে নেওয়া হয়। এম সালেহ আহমেদের (৪২) মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর পরিবার বা বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক ও গর্ভপাতের অভিযোগে করা মামলায় ২১ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম।৩ মিনিট আগে
হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি (অপারেশনস-উত্তর) রফিকুল হাসান গনি বলেছেন, ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। ভাড়া সরকার থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার সুযোগ নেই। প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।১৪ মিনিট আগে
জামায়াত প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে স্থগিত হওয়া শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বাদশা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ বুধবার জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান।২৮ মিনিট আগে
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ৩২৬টি ইয়াবাসহ এনামুল হাওলাদার (৪৮) নামের এক বিএনপি নেতাকে আটক করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে