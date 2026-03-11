ঢাবি অধ্যাপক জামাল উদ্দিন গ্রেপ্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর গুলিস্তান স্টেডিয়াম এলাকার সামনে এক পদযাত্রা থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ।
আজ সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রেজওয়ানুল ইসলাম।
জানা যায়, ঢাকা-টুঙ্গিপাড়া ‘বঙ্গবন্ধু শান্তি পদযাত্রা ২০২৬’ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন। বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সামনে থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানিয়েছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার সকালে এই পদযাত্রায় অংশ নেন তিনি।
এডিসি রেজওয়ানুল ইসলাম বলেন, পল্টন থানাধীন গুলিস্তান স্টেডিয়াম এলাকায় একটি পদযাত্রা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে নিষিদ্ধঘোষিত কার্যক্রমের অপরাধে তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
এর আগে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে গিয়ে মারধরের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক। ওই দিন বিকেলে ফেসবুকে ‘গণকান্না’ কর্মসূচি ঘোষণা দিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গেলে তাদের মারধর করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে জনরোষের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ।
মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল ৪টার দিকে গোয়াডাংগা বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় বাজারের দুটি বন্ধ দোকান থেকে কালোবাজারির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন১৪ মিনিট আগে
সড়কে যানজটের অন্যতম কারণ ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস। এই বাসগুলো হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বাস যাতে রাস্তায় নামতে না পারে, সে জন্য বিআরটিএ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে...১৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল আনতে গিয়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত নিরব হোসেন (২২) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।২৪ মিনিট আগে