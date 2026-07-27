কমলগঞ্জে সড়কের পাশের ১৫ মেহগনিগাছ চুরি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নে এলজিইডির আওতাধীন সড়কের সামাজিক বনায়নের অন্তত ১৫টি মূল্যবান মেহগনিগাছ রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে গেছে চোরের দল।
আজ সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের শহীদনগর বাজার থেকে আতুরের ঘর পাকা সড়কের দুই পাশে অন্তত ১৫টি মূল্যবান ও পরিণত আকৃতির মেহগনিগাছ নেই। সড়কের দুই পাশে অনেক কাটা গাছের গোড়া দেখা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, শহীদনগর-আতুরের ঘর সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে থাকা বড় বড় গাছ চুরির ঘটনা ঘটছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০-১২ বছর আগে পতনঊষার ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দাকে সম্পৃক্ত করে এই সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শহীদনগর বাজার থেকে আতুরের ঘর পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে মেহগনি ও আকাশমণিসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। বিগত এক দশকে পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগুলো বিশাল আকৃতির গাছে পরিণত হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় অংশীদারদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছিল।
অভিযোগ উঠেছে, তিন-চার মাস ধরে এই পরিণত গাছগুলোর দিকে নজর পড়ে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চোর চক্রের। তারা দফায় দফায় রাতের আঁধারে সড়কের গাছগুলো সাবাড় করতে শুরু করে।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হাই ইদ্রিসী বলেন, ‘এই সড়কটি আগে থেকেই খুব মনোরম ও ছায়াঘেরা ছিল। বিভিন্ন সময় গাছ কেটে নেওয়ায় সড়কটি এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, মূল চক্রকে চিহ্নিত করে যেন দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’
পতনঊষার ইউপি চেয়ারম্যান অলি আহমদ খান বলেন, ‘বেশ কয়েকটি গাছ চুরি হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ ও বন বিভাগকে অবহিত করেছি।’
এ বিষয়ে রাজকান্দি রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক ও রেঞ্জ কর্মকর্তা প্রীতম বড়ুয়া বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের কেউ জানায়নি। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে দুই শিক্ষার্থীকে সহোদর কোটায় ভর্তি করাতে উচ্চ আদালতে ভুল তথ্য উপস্থাপনের অভিযোগ উঠেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তবে ভুয়া প্রত্যয়ন দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।১১ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের টিটিই আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে বাবা-ছেলেকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় মামলা হয়েছে। একই ঘটনায় ট্রেন অবরোধ, ভাঙচুর ও পুলিশে হামলার অভিযোগে কুষ্টিয়া মডেল থানায় আরেকটি মামলা হয়েছে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।১৮ মিনিট আগে
রাজবাড়ী সদর উপজেলার রামকান্তপুর এলাকায় দুটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি অস্ত্রসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০)। আজ সোমবার (২৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত র্যাব-১০-এর সিপিসি-৩, ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।২১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে এনসিপির সমাবেশে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী শেখ হাসিনা, বিএনপি, মাদক ও সীমান্ত ইস্যুতে বিভিন্ন বক্তব্য দেন। একই সমাবেশে সারজিস আলমও বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ তোলেন। পরে এনসিপি করিমগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ সদরে সমাবেশ করেন।২৭ মিনিট আগে