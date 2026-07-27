Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে সড়কের পাশের ১৫ মেহগনিগাছ চুরি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি 
কমলগঞ্জে সড়কের পাশের ১৫ মেহগনিগাছ চুরি
কেটে নেওয়া গাছের গোড়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নে এলজিইডির আওতাধীন সড়কের সামাজিক বনায়নের অন্তত ১৫টি মূল্যবান মেহগনিগাছ রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে গেছে চোরের দল।

আজ সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের শহীদনগর বাজার থেকে আতুরের ঘর পাকা সড়কের দুই পাশে অন্তত ১৫টি মূল্যবান ও পরিণত আকৃতির মেহগনিগাছ নেই। সড়কের দুই পাশে অনেক কাটা গাছের গোড়া দেখা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, শহীদনগর-আতুরের ঘর সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে থাকা বড় বড় গাছ চুরির ঘটনা ঘটছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০-১২ বছর আগে পতনঊষার ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দাকে সম্পৃক্ত করে এই সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শহীদনগর বাজার থেকে আতুরের ঘর পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে মেহগনি ও আকাশমণিসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। বিগত এক দশকে পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগুলো বিশাল আকৃতির গাছে পরিণত হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় অংশীদারদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছিল।

অভিযোগ উঠেছে, তিন-চার মাস ধরে এই পরিণত গাছগুলোর দিকে নজর পড়ে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চোর চক্রের। তারা দফায় দফায় রাতের আঁধারে সড়কের গাছগুলো সাবাড় করতে শুরু করে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হাই ইদ্রিসী বলেন, ‘এই সড়কটি আগে থেকেই খুব মনোরম ও ছায়াঘেরা ছিল। বিভিন্ন সময় গাছ কেটে নেওয়ায় সড়কটি এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, মূল চক্রকে চিহ্নিত করে যেন দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’

পতনঊষার ইউপি চেয়ারম্যান অলি আহমদ খান বলেন, ‘বেশ কয়েকটি গাছ চুরি হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ ও বন বিভাগকে অবহিত করেছি।’

এ বিষয়ে রাজকান্দি রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক ও রেঞ্জ কর্মকর্তা প্রীতম বড়ুয়া বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের কেউ জানায়নি। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

বিষয়:

কমলগঞ্জচুরিমৌলভীবাজারসিলেট বিভাগ
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