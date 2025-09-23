Ajker Patrika
১০ লাখ টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগ, দুদক কর্মকর্তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপসহকারী পরিচালক আবুল হাশেমকে স্ট্যান্ড রিলিজ (তাৎক্ষণিক অবমুক্ত) করে প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুদক প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) তৌহিদুজ্জামান এই আদেশ জারি করেন।

আবুল হাশেম দুদক বাগেরহাট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে উপসহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) তৌহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বলা হয়, ২৩ সেপ্টেম্বর (আজ) থেকে বদলি করা কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অবমুক্ত হবেন।

দুদকের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, দুদক কর্মকর্তা আবুল হাশেমের বিরুদ্ধে ১০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি এবং পরে ৫ লাখে রফাদফার অভিযোগ রয়েছে। গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এমন অভিযোগ দাখিল করেন জেলার চিতলমারী উপজেলার এক ব্যবসায়ী। শহিদুল ইসলাম সোহেল নামের ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে আবুল হাশেমের টাকা লেনদেনের একটি কথোপকথনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকালে বাগেরহাটের উপসহকারী পরিচালক আবুল হাশেমকে প্রধান কার্যলয়ে সংযুক্ত করা হয়।

