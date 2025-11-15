Ajker Patrika

বিদ্যুৎ খুঁটিতে পুড়ছিল যুবক, দুই ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
খুঁটি থেকে লাশ নামান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাগেরহাটের ফকিরহাটে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সবুজ সরদার (২৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার পিলজংগ ইউনিয়নের সুকদাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সবুজ সরদার বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়ার সাবেরডাঙ্গা গ্রামের ইসলাম সরদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সবুজ ফকিরহাট উপজেলার সুকদাড়া এলাকায় বাগেরহাট সদর পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন বিদ্যুতের একটি খুঁটিতে কাজ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তারের সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি সঞ্চালন লাইনের তারে ঝুলতে থাকেন। এ সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর তাঁকে নিচে নামায়। সবুজ সামি এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে।

ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা শাহজাহান মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টায় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে মরদেহ নামান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। কাজ করার সময় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চালু থাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ফকিরহাট জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক আনন্দ কুমার কুণ্ডু বলেন, এটি বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের সদর দপ্তরের সঞ্চালন লাইনের কাজ। বিষয়টি তাদের অবগত করা হয়েছে।

ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের মহাব্যবস্থাপক সুশান্ত রায় বলেন, ‘ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কোনো শ্রমিক বিদ্যুতের কাজ করার পূর্বে আমাদের অবগত করার কথা। যে সময়টুকু তারা কাজ করবেন, সে সময় আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখি। কিন্তু এদিন আমাদের না জানিয়ে শ্রমিকেরা কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।’

বিষয়:

বাগেরহাটমৃত্যুদুর্ঘটনাখুলনা বিভাগফকিরহাটলাশ
