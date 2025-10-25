Ajker Patrika
> সারা দেশ

ভ্যানগাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি  
ট্রাকের ধাক্কায় আহতদের হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রাকের ধাক্কায় আহতদের হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ভ্যানগাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় সিক্ত খাতুন (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বাহিরদিয়া জামরুলতলা এলাকায় বাগেরহাট-রূপসা আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত সিক্ত খাতুন উপজেলার আট্টাকা গ্রামের মৃত কালাম শেখের মেয়ে। এ ঘটনায় ভ্যানচালক শাহাদাৎ হোসেন (৫৫) এবং আরেক ভ্যানযাত্রী শাহেব আলী (৬৫) আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে যাত্রীবাহী ভ্যানটি ছোটবাহিরদিয়া জোড়াকবর এলাকা থেকে ফকিরহাট বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ভ্যানটি জামরুলতলা এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা রূপসাগামী একটি ট্রাক এটিকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে সিক্ত খাতুন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত দুজনকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফকিরহাট মডেল থানার ওসি বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার সময় বাহিরদিয়া ক্যাম্প পুলিশ জব্দ করেছে। ট্রাকচালক ও সহযোগীকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটনিহতখুলনা বিভাগনারীফকিরহাটট্রাক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের ইন্দোরে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

গ্রেপ্তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে পুলিশের সামনেই চড়, সমালোচনার ঝড়

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি: আখতার

আফগান সিরিজ দিয়ে সাত বছর পর ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

এলাকার খবর
Loading...