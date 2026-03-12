Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে পৌঁছেছে দেড় টন খেজুর

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
ছবি: এএফপি

সৌদি আরবের কিং সালমান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ সেন্টার থেকে পাঠানো উপহারের প্রায় দেড় টন (১৯২ কার্টন) খেজুর কুড়িগ্রামে পৌঁছেছে। জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সংশ্লিষ্ট শাখা সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার (১০ মার্চ) ১৯২ কার্টন খেজুর গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি কার্টনে ৮ কেজি করে মোট ১ হাজার ৫৩৬ কেজি খেজুর পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে প্রাপ্ত খেজুরগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অনুকূলে উপবরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শাখা সূত্র আরও জানায়, জেলার ৯ উপজেলার ৭৩ ইউনিয়ন ও ৩ পৌরসভায় নীতিমালা অনুসরণ করে খেজুরগুলো বিতরণ করা হবে।

জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা জানায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সাধারণত সৌদি আরব সরকার বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপহারের খেজুর বাংলাদেশে দুস্থ, এতিমখানা এবং আপৎকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের নীতিমালা অনুসরণ করে।

কুড়িগ্রাম জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, প্রাপ্ত খেজুরের উপবরাদ্দ প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের অনুমোদন পেলে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পাঠানো হবে।

বিষয়:

দুর্যোগজেলা প্রশাসকউপহারকুড়িগ্রাম সদরকুড়িগ্রাম
