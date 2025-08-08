Ajker Patrika
জমির বিরোধে এক মাস ধরে অবরুদ্ধ এক পরিবার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের ইটালি পূর্বপাড়া গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে একটি পরিবার অবরুদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের ইটালি পূর্বপাড়া গ্রামে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে একটি পরিবার অবরুদ্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের ইটালি পূর্বপাড়া গ্রামের মো. কামরুজ্জামান ওরফে খয়রুজ্জামানের পরিবার জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক মাস ধরে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর বাড়ির চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে রাস্তা খুলে দিলেও পরক্ষণেই সেখানে গরু বেঁধে পুনরায় চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ করে ভুক্তভোগী পরিবারটি।

আজ শুক্রবার মোবাইল ফোনে কামরুজ্জামান অভিযোগ করে জানান, অবরুদ্ধের কারণে বাজার থেকে ভ্যানে করে গরুর খাদ্য আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর খামারের ১৩টি গরু না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রামের প্রভাবশালীরা সালিসের নামে প্রতিপক্ষের পক্ষ নিয়ে তাঁর পরিবারকে একঘরে করে রেখেছেন।

তিনি আরও জানান, প্রতিপক্ষ মৃত সেরাজুল মাস্টারের ছেলে ওয়াদুদ (৪৫), আকবর মৌলভির ছেলে তাইনুছ (৪৭), আরিফ (৪০), তুরাপ খানের ছেলে তাওহীদ, তামজীদ এবং আকেবদীন খানের ছেলে ময়নাল খান গং এই অবরোধে জড়িত। বিষয়টির প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ করেও সমাধান পাননি।

তিনি অভিযোগ করে জানান, ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, কেউ তাঁদের সঙ্গে কথা বললে বা ভ্যানে তুললে ৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। ফলে বাজারঘাট করাও বন্ধ হয়ে গেছে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তাইনুছ, আরিফ ও ইব্রাহিম জানান, কামরুজ্জামান সমাজের কাউকে মানেন না। এ জন্য তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোকলেছুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে চলাচলের পথ খুলে দেওয়া হয়। পরে আর কোনো অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইউএনও মো. মোনোয়ার হোসেন বলেন, অভিযোগ পেয়ে থানাকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আবারও অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

