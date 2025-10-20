রাজধানীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রাসেল মিয়া (৩১) নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তিনি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত।
আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রায়েরবাগ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় রাসেল মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হাসপাতালে আহত রাসেল মিয়া জানান, তিনি মালিবাগ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) কর্মরত। তাঁর বাসা কদমতলীর রইসনগর এলাকায়। আজকে তাঁদের ফায়ারিং প্রশিক্ষণ ছিল। এ জন্য ভোরে বাসা থেকে মোটরসাইকেলে মালিবাগের অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। রায়েরবাগ এলাকায় এলে তিন-চারজন ছিনতাইকারী তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তাঁর মানিব্যাগ ও মোবাইল নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বাধা দেওয়ায় তাঁর বাঁ বাহুতে ছুরিকাঘাত করে। পরে খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন প্রথমে তাঁকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সকালের দিকে সিআইডির এক পুলিশ সদস্যকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে আঘাত ছিল। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রাসেল মিয়া (৩১) নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তিনি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত।
আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রায়েরবাগ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় রাসেল মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হাসপাতালে আহত রাসেল মিয়া জানান, তিনি মালিবাগ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) কর্মরত। তাঁর বাসা কদমতলীর রইসনগর এলাকায়। আজকে তাঁদের ফায়ারিং প্রশিক্ষণ ছিল। এ জন্য ভোরে বাসা থেকে মোটরসাইকেলে মালিবাগের অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। রায়েরবাগ এলাকায় এলে তিন-চারজন ছিনতাইকারী তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তাঁর মানিব্যাগ ও মোবাইল নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বাধা দেওয়ায় তাঁর বাঁ বাহুতে ছুরিকাঘাত করে। পরে খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন প্রথমে তাঁকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সকালের দিকে সিআইডির এক পুলিশ সদস্যকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে আঘাত ছিল। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর উত্তরার বিআরটির (বাস র্যাপিড ট্রানজিট) উড়াল সড়ক থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর, তবে পরিচয় জানা যায়নি।৮ মিনিট আগে
আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করে রিমান্ডের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। দুই পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন।২২ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম ব্যাচের ছাত্র জোবায়েদ হোসেনের হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুরে এক চিকিৎসকের চেম্বারে প্রবেশ করে মারধর ও নগদ অর্থ লুটের অভিযোগ উঠেছে অপর এক চিকিৎসকসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে পৌরসভার ধুনট মোড় এলাকায় ন্যাশনাল ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে