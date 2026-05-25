স্রোতের সুরে বিদ্রোহের বাঁশি: নদী ও নজরুলের অন্তর্জাগতিক বাংলা

নজরুলজয়ন্তী
বাংলার মানচিত্রে নদী শুধু জলরেখা নয়, এক অনন্ত প্রাণস্পন্দন। এই ভূখণ্ডের আকাশে যে মেঘ জমে, মাঠে যে ধান দোলে, মানুষের চোখে যে স্বপ্ন জন্ম নেয়, তার প্রতিটি শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে নদীর স্রোত। নদী এখানে কখনো জননী, কখনো প্রেমিকা, কখনো ভাঙনের নিষ্ঠুর দূত আবার কখনো নবজাগরণের আহ্বান। বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষি, বাণিজ্য, সংগীত, লোকবিশ্বাস এবং মানুষের অস্তিত্ব—সবকিছুর সঙ্গে নদীর সম্পর্ক এমন গভীর যে নদী বাদ দিয়ে বাংলাকে কল্পনা করা যায় না। তাই বাংলার কবিরা যুগে যুগে নদীর কাছে ফিরে গেছেন, তাঁর ঢেউয়ের শব্দে শুনেছেন মানুষের হৃদয়ের গোপন ভাষা। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের নদীচেতনা ছিল অন্য রকম। তাঁর নদী নিছক রূপবতী প্রকৃতি নয়; তাঁর নদী জাগ্রত, বিদ্রোহী, অস্থির, প্রেমময়, ব্যথাতুর এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত।
বাংলা সাহিত্যে তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে পরিচিত হলেও তাঁর সৃষ্টির পরিধি শুধু বিদ্রোহে আবদ্ধ নয়। প্রেম, সাম্য, মানব মুক্তি, ধর্মীয় সহাবস্থান, শোষিত মানুষের আর্তি, প্রকৃতির অন্তর্লীন সৌন্দর্য—সবকিছুই তাঁর সাহিত্যকে বহুমাত্রিক করেছে। নদী তাঁর কাছে শুধু একটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়; তাঁর কাছে এটি ছিল এক চলমান সভ্যতার প্রতীক, জীবনের অন্তহীন যাত্রার ভাষা। তিনি নদীর স্রোতের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের অস্থির জীবন, সময়ের পরিবর্তন, বেদনায় ভাঙা সমাজ এবং মুক্তির অনির্বাণ ডাক।
নজরুলের কবিতা ও গানের দিকে তাকালে দেখা যায়, নদী সেখানে কখনো প্রেমিকার চোখের জলের মতো কাঁপে, কখনো শোষিত মানুষের কান্নার মতো গর্জে ওঠে, কখনো আবার বিদ্রোহের তূর্যধ্বনির মতো উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলে। তাঁর নৌকা, মাঝি, তরি, ঘাট, ভাটিয়ালি, স্রোত—সবই বাংলার লোকজ জীবন ও নদীভিত্তিক সমাজের গভীর বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে। তিনি নদীকে শুধু দৃশ্য হিসেবে দেখেননি; তিনি নদীর ভেতরে মানুষের ভাগ্য, সংগ্রাম ও স্বপ্ন আবিষ্কার করেছিলেন।
বাংলার নদীসভ্যতার ইতিহাস বহু প্রাচীন। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, করতোয়া, আত্রাই কিংবা অজয়—প্রতিটি নদ-নদী এই ভূখণ্ডের মানুষের জীবন গড়েছে, আবার ভেঙেছেও। ঠিক নদীময় না হলেও অজয় ও দামোদর নামের দুই প্রাচীন নদীবিধৌত এলাকা চুরুলিয়ায় জন্ম কাজী নজরুল ইসলামের—১৮৯৯ সালের ২৪ মে। অজয় অববাহিকার লোকজ সংস্কৃতি, সুর, মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁর কাব্যিক চেতনায় প্রভাব ফেলেছিল।
নজরুলের কবিতায় নদী বহু সময় প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে। তিনি নদীর স্রোতের কথা ব্যবহার করেছেন সময়ের প্রবাহ, বিপ্লবের গতি এবং জীবনের অনিবার্য পরিবর্তনের রূপক হিসেবে। তাঁর বহুল উদ্ধৃত পঙ্ক্তি, ‘এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা’, শুধু নদীর স্বভাব নয়, জীবনেরও এক গভীর দর্শন। সমাজ বদলাবে, পুরোনো কাঠামো ভাঙবে, নতুন সৃষ্টি হবে—এটিই প্রকৃতির নিয়ম। নদী এখানে ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির প্রতীক। যে নদী একদিন ভাঙে, সেই নদীই অন্যদিন নতুন মাটি এনে জীবনের জন্ম দেয়। এই দ্বান্দ্বিক সত্যকে নজরুল মানবসভ্যতার চিরন্তন নিয়তি হিসেবে দেখেছিলেন।
তাঁর ‘সিন্ধু-হিন্দোল’ কাব্যে জলধারার এক বিস্ময়কর উন্মত্ততা দেখা যায়। যদিও এটি সমুদ্রকেন্দ্রিক, তবু এর ভেতরে নদীচেতনার বিস্তৃত প্রতিধ্বনি রয়েছে। এখানে সাগর যেন মানুষের অন্তর্জগতের ঝড়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্রোহের রূপক। তরঙ্গের উত্তাল ছন্দে তিনি শুনেছেন মানুষের মুক্তির আহ্বান। তাঁর জলরাশি কখনো স্থির নয়। যেন তাঁর নিজেরই বিদ্রোহী আত্মা ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে।
নজরুলের প্রেমের কবিতায় নদী অনেক সময় বিরহের দীর্ঘশ্বাস হয়ে ওঠে। ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ প্রেমিকা, ওপারে থাকা প্রিয়জন, নৌকার বিলম্বিত আগমন—এসব চিত্র বাংলার লোকজ জীবনের অন্তর থেকে উঠে এসেছে। নদী সেখানে শুধু সৌন্দর্যের নয়, অপেক্ষা ও বিচ্ছেদেরও ভাষা। তাঁর প্রেমের আবেগ তাই শহুরে অলংকারে নয়; মাটির গন্ধে, নদীর ঢেউয়ে, ঘাটের বিষণ্ন সন্ধ্যায় বেঁচে থাকে।
বাংলা গানের ভুবনে নজরুলের নদী ও নৌকার জগৎ এক অনন্য ঐশ্বর্য। তাঁর অসংখ্য গানে নদী, মাঝি, তরি, সাম্পান, স্রোত ও ঘাটের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষত ভাটিয়ালির সুর তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ‘আমার সাম্পান যাত্রী না লয়’ গানে নদী হয়ে ওঠে মানুষের একাকিত্বের প্রতীক। প্রত্যাখ্যাত মানুষের হৃদয় সেখানে নদীর বুকেই আশ্রয় খোঁজে। আর ‘ঘাটে লাগাইয়া তরী’ গানে উঠে আসে নদীতীরবর্তী বাংলার অন্তরঙ্গ জীবন-ঘাটের কোলাহল, মানুষের গল্প, তরি ভেড়ানো সন্ধ্যা, গ্রামীণ সংস্কৃতির উষ্ণতা।
যমুনা নদী নজরুলের গানে বিশেষ আবেগময় রূপ পেয়েছে। ‘ওরে নীল যমুনার জল’ কিংবা ‘যমুনার তীরে ধীরে ধীরে’ গানে নদী যেন নারীর শরীর ও মনের প্রতীক হয়ে ওঠে। কখনো লাজুক, কখনো ব্যাকুল, কখনো রহস্যময়! নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কাঁপন, জলের আকুলতার সঙ্গে প্রেমের ব্যথা—এই সমান্তরাল প্রবাহ তাঁর গীতিকবিতাকে গভীর আবেগে উজ্জ্বল করেছে।
নজরুলের সাহিত্যকে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা থেকে আলাদা করা যায় না। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, সাম্যবাদী মানবিকতা, শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল নির্ভীক। নদীর প্রতীকও অনেক সময় এই মুক্তির দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নদীকে সহজে থামানো যায় না, তাকে বাঁধা যায় না। এই অদম্য গতি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর কাছে নদী মানে জাগরণ, আর জাগরণ মানেই মুক্তির সংগ্রাম। নজরুলের নদীচিত্র বাংলার সমাজজীবনেরও দলিল। মাঝিদের জীবন, নদীপথের বাণিজ্য, মানুষের যাত্রা, প্রেম, শ্রম, অনিশ্চয়তা—সবকিছুর প্রতিফলন তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর মাঝি কখনো শুধু নৌকার চালক নয়; বরং জীবনসংগ্রামের প্রতীক। মাঝি জানে স্রোতের ভাষা, ঝড়ের মোকাবিলা, অন্ধকারে পথ খোঁজার কৌশল। এই মাঝির মধ্যেই কবি সংগ্রামী মানুষের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান।
বাংলার নদীভাঙনের বেদনা নজরুল গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। যদিও সরাসরি নদীভাঙন নিয়ে তাঁর লেখা কম, তবু তাঁর নদীচিত্রে অনিশ্চয়তা ও অস্থায়িত্বের অনুভব তীব্রভাবে উপস্থিত। যেন তিনি বুঝেছিলেন, নদীর মতো মানুষের জীবনও ভাঙে, আবার নতুন করে গড়ে ওঠে।
বাংলা সাহিত্যে নদী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের তুলনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুজনেই নদীকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন, কিন্তু তাঁদের নদীচেতনা ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের নদী ধ্যানমগ্ন, শান্ত, স্মৃতিময়; আর নজরুলের নদী অস্থির, প্রাণময়, উত্তাল। রবীন্দ্রনাথ নদীর মধ্যে চিরন্তন সৌন্দর্য খুঁজেছেন, নজরুল খুঁজেছেন শক্তি ও গতি। তবু দুজনের মিল এই যে তাঁরা নদীকে মানুষের জীবন থেকে আলাদা করে দেখেননি।
নজরুলের নদীসংগীতে ভাটিয়ালির প্রভাব গভীর। ভাটিয়ালি মূলত নদীপথের মাঝিদের গান, যার সুরে থাকে দীর্ঘ টান, বিষণ্নতা এবং দূরযাত্রার অনুভূতি। নজরুল সুরের এই ঐতিহ্যকে আধুনিক সংগীতে রূপ দিয়েছেন। তাঁর গানে নদীর স্রোতের মতোই সুর বয়ে যায়। তিনি লোকসংগীতকে অনুসরণ করেননি মাত্র; তাকে নতুন কাব্যিক মর্যাদা দিয়েছেন।
নজরুলের সাহিত্য ও সংগীতে আধ্যাত্মিকতারও এক গভীর ধারা রয়েছে। ইসলামি সংগীত, শ্যামাসংগীত, কীর্তন—সব ধারাতেই তিনি সমানভাবে লিখে গেছেন। নদী অনেক সময় তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে। জীবন যেন এক অন্তহীন নদী, মানুষ তার যাত্রী। নদীর ওপার কখনো মুক্তি, কখনো ঈশ্বরের সান্নিধ্য, কখনো মৃত্যুর নীরবতা। এই ভাবনা বাংলার সুফি ও বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। আজকের বাংলাদেশে নদী শুধু স্মৃতি নয়, সংকটেরও নাম। নদীদূষণ, দখল, নাব্যতার সংকট, বাঁধ নির্মাণ, আন্তসীমান্ত পানিবণ্টন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে নদীগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই সময়ে নজরুলের নদীচেতনা নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি নদীকে জীবনের অংশ হিসেবে দেখেছিলেন। নদী হত্যা করা মানে সভ্যতার শিকড়কে আঘাত করা। তাঁর সাহিত্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নদী শুধু অর্থনীতির সম্পদ নয়; এটি মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের অংশ।
নজরুল বহু ক্ষেত্রে নদীকে নারীর রূপ দিয়েছেন। নদী কখনো চঞ্চল কিশোরী, কখনো বিরহিণী, কখনো মাতৃময়ী। বাংলার মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে নদী ও নারীর এই সম্পর্ক বহু পুরোনো। নদীর জোয়ার-ভাটা যেমন আবেগের ওঠানামা, তেমনি মানুষের হৃদয়েরও। নজরুল এই চিরন্তন ঐতিহ্যকে নতুন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছেন।
নদী মূলত যাত্রার প্রতীক। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত তার নিরন্তর চলা। মানুষের জীবনও তেমনই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অনন্ত ভ্রমণ। নজরুল এই চিরন্তন যাত্রাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নৌকা, মাঝি, তরি, ঘাট—সবই আসলে জীবনের প্রতীকী রূপ। মানুষ কখনো যাত্রী, কখনো মাঝি, কখনো অপেক্ষমাণ প্রেমিকা; আর নদী হলো সময়ের স্রোত, যা কাউকে থামতে দেয় না।
এ কারণেই কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীতে নদী শুধু প্রকৃতির অংশ হয়ে থাকেনি; হয়ে উঠেছে মানুষের অন্তর্জগতের ভাষা। বাংলার নদীমাতৃক সভ্যতা তাঁর কাব্যিক চেতনাকে যেমন নির্মাণ করেছে, তেমনি তাঁর সাহিত্যও বাংলার নদীকে এক নতুন সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়েছে। আজ যখন বহু নদী মৃতপ্রায়, বহু স্রোত থমকে যাচ্ছে, তখন নজরুলের নদীচেতনা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। নদী বেঁচে থাকলে সভ্যতা বেঁচে থাকে, মানুষ বেঁচে থাকে, গান বেঁচে থাকে। আর নদী মরে গেলে মানুষের ইতিহাসও ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই আজও তাঁর শব্দের ভেতরে, সুরের ভেতরে, বিদ্রোহের ভেতরে আমরা শুনতে পাই নদীর কলতান, অবিরাম, অদম্য, অনন্ত।
গান, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র—শিল্প-সাহিত্যের প্রায় সব জায়গায় স্বাক্ষর রেখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই জনপদের স্বাধীনতাসংগ্রামেও জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। জাতীয় কবিও তিনি। তাঁর নামে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। আছে ইনস্টিটিউট। গবেষকেরা বলছেন, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় নজরুল এবং তাঁর কাজ উপেক্১৭ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে লেখা গল্প কি সাহিত্য পুরস্কার জিততে পারে? এমন প্রশ্ন এখন জোরালোভাবে উঠেছে ‘কমনওয়েলথ শর্ট স্টোরি প্রাইজ ২০২৬ ’–কে ঘিরে। মর্যাদাপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারের ক্যারিবীয় অঞ্চলের বিজয়ী গল্প ‘দ্য সার্পেন্ট ইন দ্য গ্রোভ’ নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।৫ দিন আগে
নজরুল গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক রশিদুন্ নবীকে এবং নজরুলসংগীত-চর্চায় অনন্য অবদানের জন্য ফাতেমা তুজ জোহরাকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।৫ দিন আগে
সেবা প্রকাশনী তাদের সব ধরনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। অভ্যন্তরীণ অনিয়ম, কর্মচারীদের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।১২ দিন আগে