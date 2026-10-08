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শিল্প-সাহিত্য

সমকালীন সাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টির জন্য নোবেল পেলেন কানাডীয় সাহিত্যিক অ্যান কারসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ০১
সমকালীন সাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টির জন্য নোবেল পেলেন কানাডীয় সাহিত্যিক অ্যান কারসন
কানাডীয় সাহিত্যিক অ্যান কারসন। ছবি: নোবেল ডট ওআরজি

কানাডীয় সাহিত্যিক অ্যান কারসন সমকালীন সাহিত্যের নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন। আর এর জন্য এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তিনিই জিতেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সুইডিশ একাডেমি এ পুরস্কার ঘোষণা করে।

নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, অ্যান কারসন চিরায়ত ঐতিহ্য আর কৌতুকপূর্ণ সংলাপের মিশেল ঘটিয়ে তাঁর সাহসী ও উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে সমকালীন সাহিত্যের নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন।

অ্যান কারসনের কর্মজীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। কর্মজীবনজুড়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর পুরো সাহিত্যকর্মে তিনি একদিকে শব্দ আর ভাষা নিয়ে খেলেছেন, আবার কবিতার আবহে নতুন অর্থের অনুসন্ধান করেছেন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা শুরুর পর এ পর্যন্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন ১২৩ জন। এর মধ্যে নারী সাহিত্যিক ১৯ জন।

বিষয়:

নোবেলসাহিত্যনোবেল পুরস্কার
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