বুকার জিতল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, ইতিহাস গড়লেন ৮১ বছরের হ্যারিসন

বুকার জিতল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, ইতিহাস গড়লেন ৮১ বছরের হ্যারিসন
ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ‘বুকার প্রাইজ ২০২৬’ জয় করেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক এম জন হ্যারিসন। ৮১ বছর বয়সে এই সম্মাননা অর্জনের মাধ্যমে বুকার বিজয়ী সর্বজ্যেষ্ঠ লেখক হিসেবে ইতিহাস গড়লেন তিনি।
স্থানীয় সময় সোমবার (৯ নভেম্বর) রাতে লন্ডনের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ‘ওল্ড বিলিংসগেট’-এ আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিজয়ী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার হিসেবে তিনি ৫০ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৬৭,০০০ মার্কিন ডলার) পাবেন।
নিজের উত্তর-অ্যালপাইন এবং রহস্যময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনিভিত্তিক উপন্যাস ‘দ্য অ্যান্ড অব এভরিথিং’ (The End of Everything)-এর জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেন হ্যারিসন।
এ বছর বুকারের বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মেরি বিয়ার্ড। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের বিচারক প্যানেলে ছিলেন লেখক রেমন অ্যান্টি বডি, প্যাট্রিসিয়া লকউড, সাহিত্য সমালোচক রেবেকা লিউ এবং ব্রিটিশ রক ব্যান্ড ‘পাল্প’-এর প্রধান গায়ক জার্ভিস ককার।
সায়েন্স ফিকশনের বিরল স্বীকৃতি
অদূর ভবিষ্যতের পটভূমিতে লেখা ১৯৮ পৃষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসটির গল্প আবর্তিত হয়েছে ইংল্যান্ডের উপকূলীয় শহর ‘ডালস্টন-অন-সি’-কে কেন্দ্র করে, যেখানে ‘আইগেটি’ (iGhetti) নামক এক রহস্যময় প্রজাতি বসবাস শুরু করে। ভিনগ্রহী বা বহিরাগতদের উৎস নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও, লেখক বিবিসি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটই মূলত এই উপন্যাসের প্লট তৈরির অনুপ্রেরণা ছিল। এ বছরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পাওয়া ছয়টি বইয়ের মধ্যে হ্যারিসনের বইটি সবচেয়ে কম পৃষ্ঠার।
বুকার কমিটির মূল্যায়ন অনুযায়ী, ‘দ্য অ্যান্ড অব এভরিথিং’ বইটিকে থ্রিলার, রহস্য উপন্যাস, সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ডিস্টোপিয়ান বা বাস্তবানুগ উপন্যাস—পাঠক যেভাবে পড়তে চান সেভাবেই পড়তে পারবেন। এটি এমন একটি সাহিত্যকর্ম যেখানে জীবনের নানা গল্প তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।
পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সায়েন্স ফিকশন বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনি নিয়ে লিখছেন এম জন হ্যারিসন। যদিও ২০২৪ সালে মহাকাশ স্টেশনের প্রেক্ষাপটে লেখা সামান্থা হার্ভির ‘অরবিটাল’ বুকার পেয়েছিল, তবে সেটিকে বিশুদ্ধ সায়েন্স ফিকশন বলা নিয়ে মতভেদ ছিল। সেই দিক থেকে হ্যারিসনের এই জয়কে বুকারের ইতিহাসে সায়েন্স ফিকশন ধারার উপন্যাসের প্রথম স্পষ্ট স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন সাহিত্য সমালোচকেরা।
পুরস্কার গ্রহণের পর উচ্ছ্বসিত হ্যারিসন কৌতুকচ্ছলে বলেন, ‘জীবন বদলে যাওয়া নিয়ে মানুষ খুব হালকাভাবে কথা বলে, কিন্তু সত্যি যখন তা ঘটে, অনুভূতিটা অদ্ভুত হয়! মনে হচ্ছে এত দিনে আমি একজন সত্যিকারের লেখক হতে পারলাম, যার নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাসের খুব অভাব রয়েছে।’
এ বছর বুকার জয়ের দৌড়ে হ্যারিসন পেছনে ফেলেছেন বাজির বাজারে ফেভারিট হিসেবে এগিয়ে থাকা দুই প্রাক্তন বুকার বিজয়ী—মারলন জেমস (The Disappearers) এবং ডগলাস স্টুয়ার্টকে (John of John)।
গত সেপ্টেম্বরে ১৬৩টি জমা পড়া বইয়ের মধ্যে থেকে প্রথমে ১৩টি বইয়ের দীর্ঘ তালিকা এবং পরবর্তীতে ছয়টি বইয়ের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পাওয়া অন্য উপন্যাসগুলো ছিল—লুক কেনার্ডের ‘ব্ল্যাক ব্যাগ’, এলিজাবেথ স্ট্রাউটের ‘দ্য থিংস উই নেভার সে’ এবং রেবেকা পেরি-র ‘মে উই ফিড দ্য কিং’।
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী গ্যাবি উড বলেন, ‘শৈলী এবং বিষয়ের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত তালিকায় আসা প্রতিটি উপন্যাসের মূল সুর ছিল মানুষের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাকুলতা।’
বুকারের নতুন ইতিহাস ও রেকর্ড
১৯৬৯ সালে শুরু হওয়া বুকার প্রাইজ প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশের লেখকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে ২০১৪ সাল থেকে জাতীয়তা নির্বিশেষে যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত যেকোনো ইংরেজি উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
৮১ বছর বয়সে বুকার জয় করে হ্যারিসন ভাঙলেন প্রখ্যাত কানাডীয় লেখিকা মার্গারেট অ্যাটউডের রেকর্ড। ২০১৯ সালে ‘দ্য টেস্টামেন্টস’ উপন্যাসের জন্য যৌথভাবে বুকার জয়ের সময় অ্যাটউডের বয়স ছিল ৭৯ বছর।
গত বছর (২০২৫) ডেভিড স্যালির ‘ফ্লেশ’ (Flesh) উপন্যাসটি বুকার জয় করেছিল। এর আগে বুকারজয়ী বিখ্যাত লেখকদের তালিকায় রয়েছেন সালমান রুশদি, উইলিয়াম গোল্ডিং, ইয়ান ম্যাকইউয়ান, অরুন্ধতী রায় এবং কাজুও ইশিগুরোর মতো বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকেরা।