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শিল্প-সাহিত্য

শিল্পকলায় শনিবার সন্ধ্যায় জাদুর আয়োজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৪১
শিল্পকলায় শনিবার সন্ধ্যায় জাদুর আয়োজন
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয়েছে তিন দিনব্যাপী জাদু প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জাদুসন্ধ্যা। আগামীকাল শনিবার সন্ধ্যায় দেশের জাদুশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় মুখর হয়ে উঠবে একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা। এই আয়োজনে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর প্রধান অতিথি থাকার কথা রয়েছে।

একাডেমি বলছে, জাদুশিল্পী শাহীন শাহর তত্ত্বাবধানে গতকাল বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে কর্মাশালাটি। শেষ হবে ৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার)। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র দেওয়া হবে।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন আবু সাদাত মো. মামুন ও জাদুশিল্পের ভাষাশৈলী প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন সারমিন সুলতানা ইসলাম।

কর্মশালা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাতীয় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি ভবনের ১০৫ নম্বর মহড়াকক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন।

জাদুসন্ধ্যার আয়োজনে বিশেষ অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ (রেজাউদ্দিন স্টালিন)। সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেবেন কর্মশালার মুখ্য প্রশিক্ষক জাদুশিল্পী শাহীন শাহ্।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শাহীন দিল-রিয়াজ। আলোচনা শেষে প্রদর্শিত হবে জাদুশিল্পীদের পরিবেশনা।

বিষয়:

শিল্পকলা একাডেমিসংস্কৃতি মন্ত্রণালয়শিল্পী
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