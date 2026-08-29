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শিল্প-সাহিত্য

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ প্রদর্শনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ প্রদর্শনী
আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ শিরোনামে দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ শিরোনামে দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। লা গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর কিউরেশন করেছেন শিল্পী ফারিহা জেবা। প্রদর্শনীতে শিল্পীর বই ও সমকালীন শিল্পকর্মের মাধ্যমে মানুষের একান্ত ও প্রায়শই অনুচ্চারিত অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলে ধরা হবে।

আয়োজকেরা জানিয়েছে, চিত্রকলা, ড্রয়িং, কোলাজ, সেলাই, টেক্সটাইল, সংগৃহীত উপকরণ এবং পরীক্ষামূলক বইয়ের নানা রূপের মাধ্যমে শিল্পীরা স্মৃতি, পরিচয়, ঐতিহ্য, হারানো, আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-অভিজ্ঞতার মতো বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন শিল্পীরা। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও স্মৃতিকে তাঁরা রূপ দিয়েছেন দৃশ্যমান ও বস্তুগত শিল্পভাষায়।

এই প্রদর্শনীর কেন্দ্রে রয়েছে শিল্পীর বই—যা শুধু পড়ার মতো একটি বস্তু হিসেবে নয় বরং একটি অন্তরঙ্গ শিল্প-পরিসর হিসেবে। শিল্পীরা বইয়ের মাধ্যমে স্মৃতির খণ্ডাংশ সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্পাঠ এবং প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন এমন অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেছেন।

প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন এষা আহমেদ, ফৌজিয়া মাহিন চৌধুরী, কাজমিন সামিয়া, সুলেখা চৌধুরী, সুমনা আক্তার ও সুরভী আক্তার। অতিথি শিল্পী হিসেবে রয়েছেন আলিয়া কামাল, অর্পিতা সিংহ, মাহমুদা সিদ্দিকা, রাফিয়া মাহজাবীন, ঋতুপর্ণা সাহা ও ভেনিসা কায়সার।

৭ জন দলীয় শিল্পী এক বছর ধরে বইয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন। অন্যদিকে অতিথি শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে একই ভাবনাকে তাঁদের নিজস্ব শিল্পভাষায় অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের বৈচিত্র্যময় কাজ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ, পুনর্ব্যাখ্যা এবং প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতিকে সামনে নিয়ে আসে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি থাকবেন ফরাসি দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ফ্রেদেরিক ইনজা এবং শেলটেক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ।

বিষয়:

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