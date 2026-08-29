আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ প্রদর্শনী

আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকায় শুরু হচ্ছে ‘আনটোল্ড স্টোরি’ শিরোনামে দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। লা গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর কিউরেশন করেছেন শিল্পী ফারিহা জেবা। প্রদর্শনীতে শিল্পীর বই ও সমকালীন শিল্পকর্মের মাধ্যমে মানুষের একান্ত ও প্রায়শই অনুচ্চারিত অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলে ধরা হবে।
আয়োজকেরা জানিয়েছে, চিত্রকলা, ড্রয়িং, কোলাজ, সেলাই, টেক্সটাইল, সংগৃহীত উপকরণ এবং পরীক্ষামূলক বইয়ের নানা রূপের মাধ্যমে শিল্পীরা স্মৃতি, পরিচয়, ঐতিহ্য, হারানো, আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-অভিজ্ঞতার মতো বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন শিল্পীরা। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও স্মৃতিকে তাঁরা রূপ দিয়েছেন দৃশ্যমান ও বস্তুগত শিল্পভাষায়।
এই প্রদর্শনীর কেন্দ্রে রয়েছে শিল্পীর বই—যা শুধু পড়ার মতো একটি বস্তু হিসেবে নয় বরং একটি অন্তরঙ্গ শিল্প-পরিসর হিসেবে। শিল্পীরা বইয়ের মাধ্যমে স্মৃতির খণ্ডাংশ সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্পাঠ এবং প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন এমন অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেছেন।
প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন এষা আহমেদ, ফৌজিয়া মাহিন চৌধুরী, কাজমিন সামিয়া, সুলেখা চৌধুরী, সুমনা আক্তার ও সুরভী আক্তার। অতিথি শিল্পী হিসেবে রয়েছেন আলিয়া কামাল, অর্পিতা সিংহ, মাহমুদা সিদ্দিকা, রাফিয়া মাহজাবীন, ঋতুপর্ণা সাহা ও ভেনিসা কায়সার।
৭ জন দলীয় শিল্পী এক বছর ধরে বইয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন। অন্যদিকে অতিথি শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে একই ভাবনাকে তাঁদের নিজস্ব শিল্পভাষায় অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের বৈচিত্র্যময় কাজ স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ, পুনর্ব্যাখ্যা এবং প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতিকে সামনে নিয়ে আসে।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি থাকবেন ফরাসি দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ফ্রেদেরিক ইনজা এবং শেলটেক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ।
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