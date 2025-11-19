চীনের ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারের গোপন অর্থপ্রবাহে পশ্চিমা অর্থনীতিতে তোলপাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী দেশগুলোর স্পর্শকাতর ও কৌশলগত খাতে সরাসরি চীনা রাষ্ট্র-সমর্থিত বিনিয়োগের ব্যাপক প্রবাহ গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভার্জিনিয়া-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইডডাটা (AidData)-এর একটি নতুন এক্সক্লুসিভ ডেটা সেট এই বিনিয়োগের এক অবিশ্বাস্য চিত্র তুলে ধরেছে। এতে দেখানো হয়েছে, ২০০০ সাল থেকে বেইজিং চীনের বাইরে ২ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যার প্রায় অর্ধেকই গিয়েছে ধনী পশ্চিমা দেশগুলোতে।
পশ্চিমা সরকারগুলোর নজর এড়িয়ে যাওয়া এই বিপুল বিনিয়োগ যে কেবল বাণিজ্যিক লাভের জন্য নয়, বরং কৌশলগত আধিপত্যের অংশ—তা এখন স্পষ্ট। এর ফলস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর থেকে শুরু করে টেলিযোগাযোগ—বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে চীনা বিনিয়োগ ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র তার আইন কঠোর করতে বাধ্য হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র কেন তার বিনিয়োগ স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া (সিএফআইইউএস) কঠোর করল, তার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হলো রাইট ইউএসএ (Wright USA) নামক একটি বিমা কোম্পানির বিক্রি হয়ে যাওয়া। এই কোম্পানিটি এফবিআই (এফবিআই) এবং সিআইএ (সিআইএ) এজেন্টসহ মার্কিন গোয়েন্দা কর্মীদের দায়বদ্ধতা বিমা সরবরাহ করত।
চীনের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংস্থা ফোসুন গ্রুপ (Fosun Group), সি চিনপিং সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, ২০১৫ সালে তারা নীরবে এই মার্কিন স্পর্শকাতর বিমা কোম্পানিটি কিনে নেয়। এই ক্রয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ ছিল স্পষ্ট, কারণ কোম্পানির কাছে থাকা অসংখ্য শীর্ষ গোয়েন্দা পরিষেবা এজেন্ট এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য এখন চীনের হাতে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে।
গোয়েন্দা বিষয়ক প্রবীণ সাংবাদিক জেফ স্টাইন এই ঘটনাটি ফাঁস করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, লেনদেনটি আইনত বৈধ হলেও, চীনের শাসনব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগের কারণে এই তথ্য কার্যত চীনা গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এইডডাটা সম্পর্কিত একটি নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে, এতে দেখা গেছে, এই অধিগ্রহণে চীন সরকারও জড়িত ছিল। চারটি চীনা রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাংক কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মাধ্যমে ফোসুনকে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল।
স্টাইনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ওয়াশিংটনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে সিএফআইইউএস তদন্ত শুরু করে এবং এর অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানিটিকে আবার আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র নিশ্চিত করে, রাইট ইউএসএ বিক্রির ঘটনাই ছিল ২০১৮ সালে প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনকে বিনিয়োগ আইন কঠোর করতে উৎসাহিত করার অন্যতম প্রধান কারণ।
এইডডাটা-এর নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাড পার্কস স্বীকার করেন, বহু বছর ধরে পশ্চিমা দেশগুলো ধরে নিয়েছিল যে চীনের অর্থপ্রবাহ প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যাচ্ছে। তাই, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির মতো জায়গায় শত শত বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চলছিল, এগুলো ছিল তাদের নজরের বাইরে।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি চায়না সেন্টারের পরিচালক ভিজিটর শিহ চীনের আর্থিক ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ক্ষমতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, চীনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম—যা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানকে একত্রিত করলেও যা হবে, তার চেয়েও বড়। বেইজিং এই বিশাল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে ঋণের গন্তব্য নির্ধারণ করে।
বিনিয়োগের কিছু অংশ নিছক মুনাফা অর্জনের জন্য হলেও, বেশিরভাগই বেইজিং-এর কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত। এর মূল চালিকাশক্তি হলো এক দশক আগে ঘোষিত ‘মেড ইন চায়না ২০২৫’ উদ্যোগ। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য রোবোটিক্স, বৈদ্যুতিক যানবাহন, সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতো ১০টি অত্যাধুনিক শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করা এবং বিদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূল প্রযুক্তিগুলো চীনে আনা। যদিও বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণে প্রকাশ্যে এই পরিকল্পনার উল্লেখ কমিয়ে দিয়েছে চীন, তবে ভিজিটর শিহ নিশ্চিত করেছেন, এটি কৌশলগতভাবে এখনও সচল রয়েছে।
ইউরোপেও এই ধরনের বিনিয়োগের কৌশলগত ফল দেখা দিয়েছে। নেদারল্যান্ডসে চীনা মালিকানাধীন সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি নেক্সপেরিয়া (Nexperia)-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০১৭ সালে কোম্পানিটিকে অধিগ্রহণ করতে চীনা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো ৮০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল।
নেক্সপেরিয়ার কৌশলগত মূল্য এতই বেশি ছিল যে, ডাচ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কোম্পানির কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তাদের মূল উদ্বেগ ছিল, নেক্সপেরিয়ার স্পর্শকাতর প্রযুক্তি চীনা মূল কোম্পানি উইংটেক (Wingtech)-এর অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি। এই অভূতপূর্ব পদক্ষেপে কোম্পানিটিকে কার্যকরভাবে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ডাচ অপারেশনস এবং চীনা ম্যানুফ্যাকচার। কারণ নেক্সপেরিয়া স্বীকার করেছে, তাদের চীনা ব্যবসাটি উইংটেকের কাঠামো অনুযায়ী কাজ করে। এমনকি নির্দেশনা উপেক্ষা করার কথাও তারা স্বীকার করেছে।
দ্য হেগের ক্লিঙ্গেন্ডেল ইনস্টিটিউটের গবেষক জিয়াওক্সু মার্টিন বলেন, মুক্ত বাণিজ্যে অভ্যস্ত ডাচদের জন্য সরকারের এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ বিস্ময়কর। এটি প্রমাণ করে, ভূ-রাজনীতি এখন বিনিয়োগে নজরদারির মতো শিল্পনীতি গ্রহণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।
চীন এই বিনিয়োগ কৌশলকে সবসময়ই স্থানীয় আইন মেনে চলা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বলে দাবি করে। চীনা কোম্পানিগুলো বিশ্বজুড়ে স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখে—এমনটাই দাবি বেইজিংয়ের কূটনীতিকদের।
তবে, পশ্চিমা সরকারগুলো এই বিনিয়োগকে এখন বেইজিং-এর বৃহত্তর কৌশল হিসাবে দেখছে। ব্র্যাড পার্কস মনে করেন, স্পর্শকাতর খাতে চীনা বিনিয়োগের পরিকল্পনায় চীন এখন ‘গতিপ্রকৃতি নির্ধারক’। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ‘আমার ধারণা, অনেক জি-৭ দেশ এখন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থান-এ আসবে। তারা শুধু প্রতিরক্ষা নয়, কৌশলগত পাল্টা পদক্ষেপের দিকে যাবে।’
এই বিনিয়োগগুলো আইনত বৈধ হলেও, শেল কোম্পানি এবং অফশোর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এগুলোর শিকড় প্রায়শই অস্পষ্ট থাকে। এই কৌশলগত অস্পষ্টতা দূর করতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য প্রধান অর্থনীতিগুলো তাদের বিনিয়োগ যাচাই প্রক্রিয়াকে আরও তীক্ষ্ণ ও কঠোর করছে। আগামী দশকে বিশ্ব অর্থনীতি ও প্রযুক্তির আধিপত্যের লড়াইয়ে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করতে চলেছে পশ্চিমাদের এই নতুন নীতি।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নতুন অনুমোদিত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজার আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামাল দিতে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী তার ম্যান্ডেট পালনে ‘সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা’ নেবে। এই প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিলিস্তিনি উপত্যকার নিয়ন্ত্রণে বসাবে। সেখানে বহুজাতিক সেনাদের সমন্বয়ে একটি ‘ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স বা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী—আইএসএফ ট্রাম্প ঘোষিত ২০ দফা পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ অবস্থা তদারকি করবে।
ফিলিস্তিনিদের কাছে ‘ম্যান্ডেট’ শব্দটি বিদেশি হস্তক্ষেপের এক করুণ ইতিহাস। এই শব্দ ফিলিস্তিনিদের কাছে খুবই পরিচিত। ব্রিটিশ–ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ আভি শ্লাইম বলেছেন, ‘এটা (জাতিসংঘের অনুমোদন পাওয়া ম্যান্ডেট) একেবারে ক্লাসিক ঔপনিবেশিক নকশা, যা স্থানীয় মানুষের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।’ তিনি বলেন, ‘এই অর্থে, এটি ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইনের সঙ্গে তুলনীয়।’
আন্ডারস্ট্যান্ডিং হামাস: অ্যান্ড হোয়াই দ্যাট ম্যাটারস—বইয়ের লেখক হেলেনা কাবান বলেন, ‘ম্যান্ডেট একটি টেকনিক্যাল শব্দ। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার মানুষের জন্য এর ঐতিহাসিক ভার অনেক বেশি।’ তিনি বলেন, ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অটোমান অঞ্চলগুলোতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে যে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছিল, তা উপনিবেশবাদী ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এসব অঞ্চলের জনগণ নাকি স্বশাসনের জন্য প্রস্তুত ছিল না।’
প্রায় এক শ বছর পর আবারও বৈশ্বিক শক্তিগুলো ‘অস্থায়ী’ সময়ের জন্য ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। জাতিসংঘের ২৮০৩ নম্বর প্রস্তাবটি ১৩–০ ভোটে গৃহীত হয়, দুটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। দুই বছরের জন্য এক ‘শান্তি পরিষদ’ গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা বহুজাতিক সৈন্য, ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাট ও স্থানীয় পুলিশকে তত্ত্বাবধান করবে।
হামাস ও অন্যান্য কয়েকটি ফিলিস্তিনি পক্ষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) উল্লেখযোগ্যভাবে এটি সমর্থন করেছে। এতে ‘ফিলিস্তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা’ বিষয়ে অস্পষ্ট, প্রতিশ্রুতিহীন উল্লেখ আছে। এবং রাষ্ট্র তখনই গঠিত হবে যখন কয়েকটি শর্ত পূরণ হবে।
এই বিষয়ে ব্রিটিশ–ইসরায়েলি বিশ্লেষক ও সাবেক শান্তি আলোচক ড্যানিয়েল লেভি বলেন, ‘যা স্বাভাবিক অধিকার, সেটাকেই শর্তসাপেক্ষ করা হচ্ছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে এভাবে বেঁধে রাখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইনের রক্ষক হিসেবে বিবেচিত জাতিসংঘই এখন সেটাকে খর্ব করার কাজ করছে।’
নিরাপত্তা পরিষদের ১৩ সদস্য ছাড়াও, খসড়াটি সমর্থন করেছে বেশ কয়েকটি মুসলিম ও আরব দেশ। এসব দেশের মধ্যে আছে—মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়া। রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত ছিল। রাশিয়া যদিও প্রস্তাবটিকে ‘ঔপনিবেশিক’ বলেছে, কিন্তু দেশ দুটির কেউই ভেটো ব্যবহার করেনি।
লেভির মতে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষই এই প্রস্তাব সমর্থন করায়, তা মুসলিম দেশগুলোকে এটি সমর্থন করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আর একই কারণে, এতে রাশিয়া ও চীনেরও ভেটো না দেওয়ার পথ তৈরি হয়। লেভি বলেন, ‘একবার যখন মুসলিম প্রধান দেশগুলো সমর্থন দিয়ে ফেলেছে, তখন আর কেউ আলাদা পথে হাঁটতে চায়নি।’
হামাস প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, নিরস্ত্রীকরণের ধারণা তারা মানে না এবং খসড়াটি ফিলিস্তিনিদের দাবি ও অধিকারের প্রতিফলন ঘটায় না। গোষ্ঠীটির নিরস্ত্রীকরণে অনীহা বহুজাতিক বাহিনীর জন্য বড় সমস্যা তৈরি করবে। জাতিসংঘ অনুমোদিত প্রস্তাবে আইএসএফের যে ‘সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংসে” অংশ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই শর্তের অংশ হিসেবে হামাস গাজায় উপস্থিত থাকা অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীরা গাজায় গিয়ে এই অভিযান চালাবে—এমন সম্ভাবনা খুবই কম।
আভি শ্লাইম বলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ‘দুই বছরের টানা বোমাবর্ষণের পরও হামাসকে নিরস্ত্র করতে ব্যর্থ’ হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘তাহলে আন্তর্জাতিক বাহিনী কীভাবে তা করবে? আর কোন আরব দেশ ইসরায়েলের হয়ে এমন কাজ করতে চাইবে?’ তিনি বলেন, মূলত ‘এটি গাজার ওপর অনির্দিষ্ট ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পরিকল্পনা।’
কাবানও মনে করেন, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে এমন দায়িত্ব নিতে অনীহা থাকবে। তিনি বলেন, ‘এত ক্ষমতাধর ইসরায়েলি বাহিনী যদি গাজায় প্রতিরোধ (হামাস) যোদ্ধাদের দমন করতে না পারে, তাহলে আইএসএফ–এ যোগ দেওয়ার কথা ভাবা আরব বা মুসলিম সামরিক বাহিনীর কোনো জেনারেলই তার সেনাবাহিনীকে এ কাজে ঝুঁকাতে চাইবে না।’
হামাস কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের পর তারা অস্ত্রসমর্পণ ও শক্তিসংহতকরণে রাজি হতে পারে। তাদের সামরিক সক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অংশ হিসেবে রূপান্তর করাও সম্ভব। কাবান বলেন, উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের বহু ঐতিহাসিক উদাহরণেই এমন পথ দেখা গেছে। নিরস্ত্রীকরণে অচলাবস্থার কারণে প্রস্তাব বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে আছে। তবু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এমন একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যা ট্রাম্পের তত্ত্বাবধানে এবং আংশিকভাবে ইসরায়েলের আশীর্বাদপুষ্ট—এটাই বড় রাজনৈতিক ঘটনা।
কাবান প্রশ্ন তোলেন কেন নিরাপত্তা পরিষদের এত সদস্য ‘সম্পূর্ণ নতি স্বীকার’ করল এবং কেন রাশিয়া ও চীন ভেটো দিল না। তিনি বলেন, ‘নিরাপত্তা পরিষদে গতকাল যা ঘটেছে, তা জাতিসংঘের জন্য লজ্জা বয়ে এনেছে। সংস্থাটি এবং এর প্রতিনিধিত্বকারী সবকিছু এখন এমন এক সংকটে, যেখান থেকে উঠে আসতে অনেক সময় লাগবে, যদি আদৌ উঠে আসতে পারে আরকি।’
মিডল ইস্ট আই থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সীমা আক্তার। ২৪ বছর বয়সী এই তরুণী ফুটবল অনুশীলন করছিলেন। ঠিক তখনই তাঁর এক বন্ধু তাঁকে থামিয়ে একটি খবর দিলেন—বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থীর কাছে মুহূর্তটি যেন এক ধরনের ন্যায়বিচার পূরণের অনুভূতি হয়ে ধরা দিল।
গত বছর বিক্ষোভকারীদের ওপর হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনীর দমনপীড়নে সীমার বেশ কয়েকজন বন্ধু নিহত হন। দীর্ঘ তদন্ত ও কয়েক মাসের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৭৮ বছর বয়সী আওয়ামী লীগ নেত্রীকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেন। গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রাণঘাতী দমন অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে আদালত প্রমাণ পেয়েছে।
ঢাকা থেকে সীমা আল-জাজিরাকে বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভাবতেন, তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না, চিরকাল ক্ষমতায় থাকবেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড আমাদের শহীদদের প্রতি ন্যায়বিচারের পথে একটি পদক্ষেপ।’ তবে সীমা যোগ করেন, শুধু রায় ঘোষণা যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই তাঁকে ঢাকাতেই ফাঁসি দেওয়া হোক!’
কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়। ২০২৪ সালের আগস্টে বিক্ষোভকারীরা হাসিনার সরকারি বাসভবনে ঢুকে পড়ার পর হাসিনা ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। এখন তিনি দিল্লিতে নির্বাসনে, গারদের বাইরে বহু দূরে। দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকার পরও গত ১৫ মাসে বাংলাদেশের বারবার আনুষ্ঠানিক অনুরোধেও ভারত সাড়া দেয়নি।
এই অবস্থানই দুই দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীর সম্পর্কে বড় ধরনের উত্তেজনার উৎস। এখন, মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পর এই উত্তেজনা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও নয়াদিল্লি ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী, তবুও বহু ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে—মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি দিল্লি কল্পনাও করতে পারছে না।
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ‘দিল্লি কীভাবে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে!’
অত্যন্ত অমিত্রসুলভ পদক্ষেপ
শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে নেতা মেনে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়। শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৯৬ সালে। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর তিনি ক্ষমতার বাইরে ছিলেন ২০০৯ সাল পর্যন্ত। এরপর আবার জিতে ক্ষমতায় বসেন। এরপর টানা ১৫ বছর তিনি ক্ষমতায় থেকেছেন। এ দীর্ঘ সময় নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রায় সব বিরোধী দল হয় বর্জন করেছে, নয়তো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগই পায়নি। কঠোর দমননীতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষেরও নাভিশ্বাস উঠেছিল। হাজারো মানুষ গুম হয়েছে। অনেককে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। নির্যাতন ছিল নিয়মিত, আর বিরোধীদের অনেককে কোনো বিচার ছাড়াই কারাগারে দিনের পর দিন আটকে রাখা হয়েছিল।
হাসিনা তাঁর শাসন টিকিয়ে রাখতে অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা বারবার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে বেড়িয়েছেন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং মাথাপিছু আয়ে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বলে সরকারি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে সরকারি অনেক পরিসংখ্যানই অস্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনে নিরাপত্তা-বাহিনীর ভয়াবহ দমন-পীড়নের পর তা হাসিনাকে অপসারণের গণ–আন্দোলনে রূপ নেয়। ছাত্র-জনতা সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন মানুষ নিহত হয়।
তীব্র আন্দোলনের মুখে ভারতের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নেন। তিন দিন পরই শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর থেকে ড. ইউনূসের সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বাড়তে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঢাকা হাসিনাকে নয়াদিল্লি থেকে বহিষ্কারের দাবি করায় সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে।
গত সোমবার ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নয়াদিল্লির প্রতি চাপ আরও বাড়ায়। মন্ত্রণালয় জানায়, ভারতের সঙ্গে যে প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে, তার অধীনে হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিশ্চিত করা নয়াদিল্লির ‘অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব’। মন্ত্রণালয় আরও বলে, হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখলে তা হবে ‘অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবহেলা।’
তবে ভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রত্যর্পণ চুক্তিতে স্পষ্ট একটি ব্যতিক্রম আছে। কারণ, অভিযোগের প্রকৃতি ‘রাজনৈতিক চরিত্রের’ হলে এই চুক্তি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলেন, ‘ভারত এই ঘটনাকে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর “রাজনৈতিক প্রতিহিংসা” হিসেবে দেখছে।’
ভরদ্বাজের ভাষায়, ভারতের দৃষ্টিতে বর্তমান বাংলাদেশ ‘ভারতবিরোধী শক্তির’ শাসনের অধীন। ড. ইউনূস প্রায়ই ভারতের সমালোচনা করেন, আর হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের নেতারাও প্রায়ই অভিযোগ করেছেন যে—নয়াদিল্লি আগের প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ‘হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে হবে, ভারতের তরফ থেকে এই বিরোধিতার বৈধতা দেওয়া’—বলে মনে করেন ভরদ্বাজ।
‘ভারতকে সমীকরণ বদলাতে হবে’
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘোষিত রায় ‘খেয়াল করেছে’ এবং নয়াদিল্লি ‘সব পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকতে চায়।’ ভারত জানিয়েছে, তারা ‘বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই স্বার্থ শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি ও স্থিতিশীলতার মধ্যেই নিহিত।’
তবুও আজকের দিনে নয়াদিল্লি–ঢাকা সম্পর্ক শীতল ও অবিশ্বাসে পূর্ণ। হাসিনা আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে ফুলেফেঁপে ওঠা অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, তা এখন আস্থাহীনতার ছায়ায় মলিন। ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, এই দৃশ্য দ্রুত বদলাবে বলে তিনি মনে করেন না।
তাঁর ভাষায়, ‘এই সরকার (ঢাকায়) থাকলে সম্পর্ক টানটানই থাকবে। কারণ তারা তো বলতেই থাকবে যে, ভারত আমাদের হাসিনাকে ফেরত দিচ্ছে না।’ তবে তিনি মনে করেন, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন নতুন সম্ভাবনার পথ খুলতে পারে। যদিও হাসিনার আওয়ামী লীগের নির্বাচনে লড়াইয়ের সুযোগ নেই, আর অন্যান্য বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বেশির ভাগই—সবচেয়ে বড় দল বিএনপিসহ—নয়াদিল্লির সমালোচক, তবুও নির্বাচিত সরকার থাকলে ভারতের জন্য কাজ করা সহজ হবে।
সাবেক এই হাইকমিশনার আরও বলেন, ‘এভাবে চলতে পারে না। ঢাকায় একটি নির্বাচিত সরকার ভারতের দরকার। ভারত অপেক্ষা করবে, দেখবে। তবে বাণিজ্যের মতো অন্যান্য ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না, সৌজন্য বজায় রাখবে।’
ভারতের জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত বলেন, ‘হাসিনাকে ঘিরে ভারত কঠিন অবস্থায় পড়েছিল। তবে বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে যে তীব্র জনরোষ তৈরি হয়েছিল, তা নয়াদিল্লির চোখ এড়ায়নি।’ তিনি বলেন, ‘আদর্শ পরিস্থিতিতে ভারত চাইত ভবিষ্যতে কোনো একসময় আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরুক। কারণ, তিনি (হাসিনা) ভারতের জন্য সর্বদা সবচেয়ে নিরাপদ হাত।’
কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ হাসিনাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেবে—এমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। শ্রীরাধা দত্তের মতে, তাই ঢাকার অন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, ‘ভারত কখনোই অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে ভালো সমীকরণ গড়ে তুলতে পারেনি। এখন তা বদলাতে হবে। বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্ক খুব ভঙ্গুর এক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বর্তমান জেদটাও আমাদের উতরে যেতে হবে।’ শ্রীরাধা দত্ত আরও বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ এখন মিত্র না হলেও অন্তত পরস্পরের প্রতি ‘সভ্যতা ও সৌজন্য’ বজায় রাখা জরুরি।
হাসিনাকে আঁকড়ে থাকায় ভারতের লাভ কী
বাংলাদেশ ও ভারত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধনের পাশাপাশি প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। চীনের পরই ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। সম্পর্কের টানাপোড়েন সত্ত্বেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই দেশের বাণিজ্য আরও বেড়েছে।
ভারত বহুদিন ধরেই বলে এসেছে, তাদের সম্পর্ক বাংলাদেশের সঙ্গে, কোনো দল বা ব্যক্তির সঙ্গে নয়। কিন্তু বাস্তবে, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাটি হয়েছে আওয়ামী লীগের সঙ্গেই। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় আসেন। পাকিস্তান ভাগ হওয়ায় ভারতের কৌশলগত জট এক লহমায় কেটে যায়, পূর্ব দিকের প্রতিবেশী শত্রুর বদলে মিত্রে পরিণত হয়।
ভারতের সঙ্গে হাসিনার ব্যক্তিগত সম্পর্কও বহু দশক ধরে বোনা। পঞ্চাশ বছর আগে তিনি প্রথম দিল্লিকে নিজের ঘর বলে মেনে নেন। কারণ, ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর বাবা শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। শুধু হাসিনা আর তাঁর ছোট বোন রেহানা বেঁচে যান, কারণ তখন তাঁরা জার্মানিতে ছিলেন।
ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুজিবুর রহমানের দুই কন্যাকে আশ্রয় দেন। হাসিনা দিল্লিতে বিভিন্ন বাসায় স্বামী এমএ ওয়াজেদ, সন্তান এবং বোন রেহানা—সবাইকে নিয়ে থাকতেন। এমনকি অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাংলা পরিষেবায় রাতের শিফটে কাজও করেছেন।
ছয় বছরের নির্বাসনের পর হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নেন এবং ১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে তাঁর দীর্ঘ দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হয়। তাঁর শাসনামলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। যদিও দেশে তাঁকে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ‘ঢাকার জন্য অন্যায্য’ চুক্তি করার অভিযোগে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।
ক্ষমতা হারানোর পর আবার পালাতে হলে কোথায় যাবেন—সে প্রশ্নে তেমন সংশয় ছিল না। ৫ আগস্ট ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তাঁকে গ্রহণ করেন। পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা এবার হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানাইনি।’ তিনি বলেন, ‘কিন্তু তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তিনি তখনো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর তাঁকে থাকতে দেওয়া ছাড়া ভারতের সামনে অন্য কী বিকল্পই বা ছিল?’
পিনাক রঞ্জন প্রশ্ন তোলেন, ‘তিনি কি বাংলাদেশে ফিরতে পারেন? বিশেষ করে এখন যখন তিনি মৃত্যুদণ্ডের মুখে?’ এরপর তিনিই আবার বলেন, ‘তিনি ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন, আর ভারতকে নৈতিক অবস্থান নিতে হয়।’
ওয়াশিংটনভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ভারতের মাটিতে হাসিনার অবস্থান ভবিষ্যতেও দুই দেশের সম্পর্কে ‘কাঁটা’ হয়ে থাকবে। তবে একই সঙ্গে এটি ভারতের মিত্রদের প্রতি ‘আনুগত্য রক্ষার অঙ্গীকারেও’ ভারতকে অটল থাকতে সাহায্য করে।
তবে কেবল নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, তাত্ত্বিকভাবে দিল্লির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক লাভও থাকতে পারে, যোগ করেন কুগেলম্যান। অন্য বিশ্লেষকদের মতো তিনি মনে করেন না যে, হাসিনার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বা তাঁর আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ একেবারে মুছে গেছে।
কুগেলম্যানের মতে, হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার পুরোনো এক ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক দলের নেত্রী, আর আঞ্চলিক রাজনৈতিক ইতিহাস বলে, এ ধরনের দল অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে, দীর্ঘসময় দুর্বল হয়ে থাকে, কিন্তু ‘শেষ পর্যন্ত টিকে যায়’। তিনি বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় বংশ পরম্পরাগত দলগুলো টিকে থাকে। ধৈর্য ধরে টিকে যেতে পারলে, বড় রাজনৈতিক পালাবদল এলে, ফিরে আসার সুযোগ নতুনভাবে তৈরি হয়।’
আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড বা প্রাণদণ্ড সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত একটি বিষয়। এই শাস্তি কেবল দেশ বা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরি করেনি, বরং বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের মনেও গুরুতর নৈতিক ও আইনি প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। যদিও অনেকে মনে করেন মৃত্যুদণ্ড অপরাধের প্রতিশোধ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তবে মানবাধিকার কর্মী ও এই বাধান বিলোপের পক্ষে থাকা অধিকারকর্মীরা বিরুদ্ধে পাঁচটি মূল কারণ তুলে ধরেছেন।
তাঁদের বিরোধিতার মূল কারণগুলো মূলত পাঁচটি আন্তঃসম্পর্কিত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:
১. নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড: ভুল সংশোধনের সুযোগ না থাকা
বিলোপবাদীদের মতে, এটিই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি। পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থাই শতভাগ নির্ভুল নয়। মানুষের তৈরি এই সিস্টেমে ভুল হতেই পারে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড সেই ভুলকে চিরস্থায়ী করে দেয়।
ভুলের দৃষ্টান্ত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক যুগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে অন্তত ৪ শতাংশ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর নির্দোষ হিসেবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির হারকে প্রকটভাবে তুলে ধরে।
এই শাস্তির ফলাফল: ভুল করে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তি পেলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ পায়, কিন্তু একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না। জীবনের বিনিময়ে এমন ঝুঁকি নেওয়া কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।
২. মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন
বহু মানুষের কাছে, মৃত্যুদণ্ড হলো জীবনের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা মৃত্যুদণ্ডকে চরম নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তি হিসেবে দেখে। বছরের পর বছর ধরে ‘মৃত্যু-মিছিলের’ অপেক্ষায় থাকা আসামির মানসিক যন্ত্রণা এক ধরনের নির্যাতন হিসেবেও বিবেচিত।
এ ছাড়া সমালোচকেরা যুক্তি দেন, যে সহিংসতা বা হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্র নিন্দা জানায়, সেই একই সহিংসতা যখন রাষ্ট্র নিজে অনুমোদন করে, তখন বিচার ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।
৩. পদ্ধতিগত পক্ষপাত এবং বৈষম্যমূলক প্রয়োগ
দেখা গেছে, মৃত্যুদণ্ড প্রায়শই সমাজের দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বহু দেশে আসামির আর্থসামাজিক অবস্থা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ড বেশি কার্যকর হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বা অভিজ্ঞ আইনি সহায়তা নিতে অক্ষম ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক বা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ন্যায্য বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যা রায়কে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতীয়মান করে।
৪. অপরাধ দমনে প্রতিরোধক প্রভাব কম
মৃত্যুদণ্ডের প্রবক্তারা প্রায়শই অপরাধ প্রতিরোধের যুক্তি তুলে ধরেন। অর্থাৎ, তাঁরা মনে করেন মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করলে মানুষ আর সেই অপরাধ করার সাহস পাবে না। এতে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। কিন্তু আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান গবেষণা এই দাবিকে সমর্থন করে না।
দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনে বেশি কার্যকর—এমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি কিছু বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যে দেশগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে হত্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশি।
এ ছাড়া বেশির ভাগ গুরুতর অপরাধ হয় আবেগের বশে, মানসিক চাপের মধ্যে, অথবা নেশার প্রভাবে সংঘটিত হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তির কথা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে না।
৫. সহিংসতা ও ট্রমার চক্র
অনেকে মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা কেবল প্রতিশোধের ধারণাকেই প্রাধান্য দেয়, যা নতুন করে ট্রমা এবং সহিংসতার চক্র তৈরি করে। এটি কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারেই নয়, বিচারক, জুরি এবং জল্লাদদের মতো বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ওপরও নৈতিক ও মানসিক চাপ ফেলে।
প্রতিশোধ বনাম ন্যায়বিচার: মৃত্যুদণ্ডের বিধানের বিরোধীরা মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড ন্যায়বিচারের আধুনিক লক্ষ্য—যা জবাবদিহি এবং ভবিষ্যৎ অপরাধ প্রতিরোধের ওপর জোর দেয়—তার বদলে ‘চোখের বদলে চোখ’-এর মতো প্রাচীন প্রতিশোধের ধারণাকেই অগ্রাধিকার দেয়।
মানবাধিকারের মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ আইনত বা কার্যত মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুদণ্ড বিতর্ক এখন কেবল আইনি তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সক্রিয় জননীতি আলোচনায় পরিণত হয়েছে, যার মূল প্রশ্ন হলো: একটি আধুনিক সমাজ কি এমন একটি শাস্তির নৈতিক ও আর্থিক মূল্য বহন করতে পারে যা অপরিবর্তনীয়, বৈষম্যমূলক এবং অপরাধ দমনে অকার্যকর?
দীর্ঘদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তির নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার ঘটনাগুলো ক্রমাগত বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে এসব দৃষ্টান্ত সেই অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে যে, যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন, সেখানে ভুলের ঝুঁকি নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করেছে যেসব দেশ:
১৯৭৬ সাল থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা দেশগুলোর তালিকা বাতিলের বছর এবং ধরন অনুযায়ী নিচে দেওয়া হলো:
১৯৭৬: পর্তুগাল (সমস্ত অপরাধ)
১৯৭৮: ডেনমার্ক (সমস্ত অপরাধ)
১৯৭৯: লুক্সেমবার্গ, নিকারাগুয়া, নরওয়ে (সমস্ত অপরাধ); ব্রাজিল, ফিজি, পেরু (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮১: ফ্রান্স, কেপ ভার্দে (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮২: নেদারল্যান্ডস (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৩: সাইপ্রাস, এল সালভাদর (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮৪: আর্জেন্টিনা (সাধারণ অপরাধ)
১৯৮৫: অস্ট্রেলিয়া (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৭: হাইতি, লিকটেনস্টেইন, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (সমস্ত অপরাধ)
১৯৮৯: কম্বোডিয়া, নিউজিল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯০: অ্যান্ডোরা, ক্রোয়েশিয়া, চেক অ্যান্ড স্লোভাক ফেডারেল রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, সাও টোমে ও প্রিন্সিপে (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯২: অ্যাঙ্গোলা, প্যারাগুয়ে, সুইজারল্যান্ড (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৩: গিনি-বিসাউ, হংকং, সেশেলস (সমস্ত অপরাধ); গ্রিস (সাধারণ অপরাধ)
১৯৯৪: ইতালি (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৫: জিবুতি, মরিশাস, মলডোভা, স্পেন (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৬: বেলজিয়াম (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৭: জর্জিয়া, নেপাল, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা (সমস্ত অপরাধ); বলিভিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (সাধারণ অপরাধ)
১৯৯৮: আজারবাইজান, বুলগেরিয়া, কানাডা, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, যুক্তরাজ্য (সমস্ত অপরাধ)
১৯৯৯: ইস্ট তিমুর, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন (সমস্ত অপরাধ); লাটভিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০০: কোট ডি’আইভরি, মাল্টা (সমস্ত অপরাধ); আলবেনিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০১: বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (সমস্ত অপরাধ); চিলি (সাধারণ অপরাধ)
২০০২: ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়া (বর্তমানে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো), সাইপ্রাস (সমস্ত অপরাধ); তুরস্ক (সাধারণ অপরাধ)
২০০৩: আর্মেনিয়া (সাধারণ অপরাধ)
২০০৪: ভুটান, সামোয়া, সেনেগাল, তুরস্ক (সমস্ত অপরাধ)
২০০৫: লাইবেরিয়া, মেক্সিকো (সমস্ত অপরাধ)
২০০৬: ফিলিপাইন (সমস্ত অপরাধ)
২০০৭: আলবেনিয়া, রুয়ান্ডা (সমস্ত